Poliana Rocha revela qual profissão gostaria de exercer: 'Sempre quis'

A influenciadora digital Poliana Rocha, esposa de Leonardo, respondeu uma fã que quis saber qual profissão ela gostaria de ter cursado

Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas nos Stories neste sábado, 3, e respondeu algumas curiosidades de seus seguidores.

A influenciadora digital, então, foi questionada sobre qual profissão teria além de ser empresária. "Se não tivesse casado com o Leo, o que acha que seria além de empresária?", quis saber uma usuária. "Com certeza médica. Teria cursado medicina, um curso que sempre quis fazer", confessou a esposa do cantor Leonardo.

Depois, Poliana também falou sobre sua formação. "Poli, você é formada em jornalismo?", perguntou uma fã. "Sim!! Sou formada em jornalismo, mas nunca exerci a profissão", explicou a mãe do cantor Zé Felipe.

Antes, ela também respondeu uma internauta que questionou o motivo dela estar afastada da nora, Virginia Fonseca. "Por que você e Virginia estão afastadas?", quis saber uma pessoa. Ela respondeu: "Estamos não!!!! Virginia trabalha muito e eu também estou na minha correria!!! Na verdade, estamos desencontrando... Mas quinta-feira estive com ela e sempre nos falamos por mensagem!!!!", justificou.

Confira:

Poliana Rocha responde os seguidores - Fotos: Instagram

Poliana Rocha abre o jogo sobre ausência de Leonardo em show da Globo

Poliana Rocha decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta quarta-feira, 30, e acabou sendo questionada sobre a ausência do marido, o cantor Leonardo, no show dos 60 anos da Globo, que aconteceu na última segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro.

No show especial, as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram, e a ausência do sertanejo chamou a atenção do público. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, da Folha de S. Paulo, Leonardo não foi ao evento porque está magoado com a emissora.

Mas Poliana apontou outro motivo para que o marido não participasse da festa. "Léo teve dois compromissos imprescindíveis neste dia, já marcados há um bom tempo, que não faria a mínima possibilidade de desmarcar. Inclusive, postou Stories dos dois compromissos e que. O segue acompanhou", explicou. Saiba mais!

Leia também:Poliana Rocha surpreende ao postar foto antiga com fios escuros