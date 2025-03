Poliana Rocha reage ao ver comentários envolvendo a neta Maria Flor

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha vê comentários dos internautas sobre foto da neta Maria Flor após Virginia postar a imagem. Veja a reação dela

Esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, a empresária Poliana Rocha ficou surpresa ao ver comentários dos internautas após uma nova foto da neta Maria Flor. A imagem mostrou a menina ao lado do pai, Zé Felipe, em uma foto feita pela mãe, Virginia Fonseca.

Então, os internautas elogiaram o quanto Maria Flor se parece com a avó e sua família. Nas redes sociais, Poliana reagiu ao ver as mensagens comentando sobre as semelhanças físicas entre elas.

"Hoje a Virginia postou uma foto da Floflo e do Zé Felipe e eu recebi tanto direct das pessoas falando: 'Nossa, Poliana, quando você está de perfil, parece tanto a Floflo. A Floflo parece sua mãe. Floflo está parecendo sua família’. Eu sou super coruja porque eles são lindos demais e eu estou morrendo de saudade”, disse ela.

Vale lembrar que Poliana teve apenas um filho, Zé Felipe, e é avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela por que não muda de casa com Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, surpreendeu ao contar com detalhes o motivo pelo qual ela e o amado não se mudam da casa onde moram desde 2001, em Goiânia. Na quarta-feira, 26, após mostrar algumas mudanças no closet deles, a loira explicou por que eles não constroem uma propriedade do jeito que gostam.

Sempre fazendo reformas para deixar o lar mais moderno, a mãe de Zé Felipe contou que ela tem vontade de construir uma mansão e se mudar, contudo, o sertanejo é muito apegado na residência onde moram há mais de 20 anos. Isso porque, no dia em que o famoso foi conhecer o local, ele viu fotos de Leandro no chão. A loira então deu detalhes da história.

"Na verdade, gente, nós compramos essa casa em 2000, mudamos pra cá em 2001, então é uma casa já antiga, então sempre a gente tem que tá em constante manutenção pra deixar tudo funcionando, as coisas realmente vão acabando, eu tento botar uma coisinha mais nova pra ficar mais moderna", começou dizendo. Saiba mais aqui!

Leia também: Poliana Rocha escreve recado para a babá do neto José Leonardo: ‘Gratidão'