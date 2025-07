Poliana Rocha reage a comentário sobre se sentir perdida: 'Você precisa…'

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, usou as redes sociais na tarde deste sábado, 19, para responder ao comentário de um seguidor

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil neste sábado, 19. Ao ser questionada por uma seguidora que disse se sentir perdida, ela deu um conselho sobre qual seria o primeiro passo para sair dessa situação.

"Me sinto perdida, qual o primeiro passo?", escreveu a pessoa. E Poliana respondeu: "Você precisa se encontrar, conectar realmente com sua essência e só assim, vc decide sua direção!!!! Sair procurando qualquer caminho é o que a maioria das pessoas fazem, mas acabam se frustrando!!! Por isso é importante, você silenciar o mundo de fora e voltar se pra dentro".

E segui com seu conselho: "Se perguntar... O que eu gosto? O que me faz bem? Onde deixei minha alegria? O que estou sentindo? O que está me machucando? O que eu preciso agora?

Só depois disso vem o segundo passo: dar um pequeno movimento na direção mesmo, que ainda não saiba qual é o destino final. Deu para entender????"

Poliana Rocha responde comentário sobre se sentir perdida - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha responde se Zé Felipe é um bom filho

Ainda durante a interação, Poliana foi questionada sobre o filho, o cantor Zé Felipe, ser bom com ela. Sem esconder seu orgulho e admiração pelo herdeiro, a loira comentou que não é apenas dela a opinião sobre ele, mas também das pessoas que convivem com eles.

"Tire a condição de mãe e pergunte para qualquer pessoa que o conhece... como ele é! Eu particularmente desconheço alguém igual a ele, nem eu! Ele é uma pessoa ímpar, com um coração bondoso, alma pura, íntegro! Um ser humano de luz! Sou orgulhosa de ter um filho como ele!", escreveu a artista.

