Poliana Rocha posta reflexão sobre maturidade: 'Ficar em silêncio'

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou uma nova reflexão em sua rede social. Nesta segunda-feira, 09, antes de dormir, a influenciadora digital repostou uma frase em seus stories sobre maturidade e deu sua dica.

Acostumada a dar dicas para seus seguidores, a mãe de Zé Felipe aconselhou sobre ficar quieta, mesmo quando gostaria de dizer algo. A loira repostou o texto e desejou boa noite para quem a acompanha.

"Diquinha da noite: 'A maturidade ensina que, às vezes, você tem que aprender a ficar em silêncio, mesmo quando você tem muito a dizer", publicou ela.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha resgatou uma foto de quando conheceu Leonardo. No registro, a famosa apareceu morena e em sua adolescência.

Poliana Rocha fala sobre festa de Maria Alice após separação de Virginia e Zé Felipe

Poliana Rocha postou fotos da festa da neta Maria Alice. Após o marido compartilhar os cliques do evento, que não permitia o uso de celulares, a influenciadora digital fez um álbum em sua rede social para exibir alguns momentos de sua família.

A loira abriu a publicação com um clique dela ao lado do esposo e da mãe, Eponina Rocha. Depois, a famosa exibiu Zé Felipe com a anivesariante e com os outros filhos. Por último, Poliana Rocha fechou o álbum com toda a família reunida com a de Virginia Fonseca.

"Colecionando momentos de uma festa linda! Nossa tota ALICE merece muito, ela é muito especial!", escreveu a vovó coruja na legenda da publicação.

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.