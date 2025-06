Poliana Rocha mostra momento entre Zé Felipe e Leonardo: 'Amores da minha vida'

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha mostrou seu marido, o cantor Leonardo na companhia de seu filho, o também cantor Zé Felipe

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, para compartilhar um momento em família. Em uma foto publicada nos stories do seu perfil, ela mostrou seu marido, o cantor Leonardo na companhia de seu filho, o também cantor Zé Felipe.

Na imagem, publicada, aparecem os cantores. Zé Felipe está de pé, sorrindo e com as mãos apoiadas nos ombros de Leonardo, que está sentado à mesa, também sorrindo e fazendo um sinal de paz com a mão. "Amores da minha vida”, se derreteu ela.

Poliana Rocha mostra Zé Felipe e Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Poliana Rocha, contou uma curiosidade da relação do marido com o filho, Zé Felipe. Ao ser questionada sobre o herdeiro ser carinhoso com eles, ela contou que o jovem sempre teve muito afeto pelos pais, mas que nos últimos tempos o cantor está mais próximo de Leonardo. "Sempre foi muito carinhoso, mas hoje sinto ele mais carinhoso com o pai...", escreveu a famosa ao compartilhar a curiosidade de sua família.

Onde Zé Felipe está morando após o divórcio?

Vale lembrar que Zé Felipe não está mais morando na casa que vivia com Virginia Fonseca. Dias após anunciar o fim de seu casamento, ele contou que já realizou sua mudança para uma nova casa. Segundo já informado pele famoso, não houve briga entre ele e a mãe de seus filhos, a decisão de se mudar teria partido dele.

O artista ainda comentou nos últimos dias que havia escolhido uma residência a 300 metros da mansão para ficar perto de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, priorizando deixar a rotina deles o mais igual de antes de quando tinham os pais juntos.

"E eu estava sumido aqui, porque eu estava fazendo a mudança, mas é isso, prometo que amanhã eu não sumo, principal, mais importante, é que está todo mundo com saúde, resto, resto, vamos para cima, toda honra e glória a deus", esclareceu o cantor nesta terça-feira, 10.

Leia também: A verdade sobre a separação de Virginia e Zé Felipe: 'A gente só quis'