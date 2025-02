Poliana Rocha flagra Leonardo fazendo compra noturna inusitada; veja

Curtindo viagem de férias com Leonardo, Poliana Rocha flagra cantor fazendo compra inusitada em mercado no Texas, nos EUA; veja

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou mais um momento de sua viagem com o amado no Texas, nos EUA. Nesta segunda-feira, 17, a influenciadora digital gravou um momento deles no mercado e divertiu ao mostrar a compra inusitada do sertanejo.

Após às 22h, a mãe de Zé Felipe foi com o marido a um supermercado e ele foi ao local para comprar bananas. Logo ao chegar, o famoso pegou as frutas e a sogra de Virginia Fonseca se surpreendeu com com Leonardo.

"Gente, no supermercado essa hora, o que ele tá comprando? Nossa, amor", comentou ela ao ver o que ele estava fazendo.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha mostrou outro momento divertido de Leonardo fora do Brasil. Na ocasião, o artista andou pela primeira vez de carro de aplicativo, coisa que ele não faz em Goiânia porter seus carros, motoristas e outros transportes.

É bom lembrar que, antes dessa viagem, eles recepcionaram os filhos do sertanejo na fazenda para o aniversário de João Guilherme. Poliana Rocha fez uma festa para o enteado e depois comentou como é reunir todos os filhos do esposo na propriedade.

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

