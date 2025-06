Poliana Rocha faz reflexão sobre ação das pessoas: 'Oferece aquilo que tem'

Indireta? Poliana Rocha faz reflexão em sua rede social e posta texto sobre as pessoas darem aquilo que têm para oferecerem; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou mais uma de suas dicas no fim do dia. Neste domingo, 22, a loira repostou uma reflexão sobre cada um oferecer o que tem e mostrou um pouco do que pensa.

No texto postado pela famosa estava escrito o seguinte: "Não gaste tanta energia para entender porque as pessoas agem da forma que você não agiria. Cada um oferece aquilo que tem e doa aquilo que quer. Essa é a resposta" .

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha deu uma resposta inesperada ao ser questionada sobre os aprendizados que teve na vida. Na ocasião, a influenciadora digital falou sobre o amor de verdade.

“O que a vida tem te ensinado ultimamente?”. E ela respondeu: “Amor de verdade, amor pra valer, é muito difícil. Porque dá trabalho. Porque exige tempo. Porque requer entrega, comprometimento e a construção de vínculos. Amor de verdade exige renúncia e significa escolher a mesma pessoa todos os dias. Se ninguém te contou, eu conto: amor é afeto, mas também é decisão”.

Veja a reflexão de Poliana Rocha:

