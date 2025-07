Poliana Rocha expõe se Zé Felipe é um bom filho: 'Desconheço'

Ao ser questionada sobre Zé Felipe ser um bom filho, Poliana Rocha expõe o que sabe do herdeiro e explica como ele é visto por todos

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, foi questionada em sua rede social neste sábado, 19, sobre o filho, o cantor Zé Felipe, ser bom com ela. Sem esconder seu orgulho e admiração pelo herdeiro, a loira comentou que não é apenas dela a opinião sobre ele, mas sim das pessoas que convivem com eles.

A empresária então contou que, se a pergunta for feita para qualquer outro indíviduo que conheça o ex-marido de Virginia Fonseca, a pessoa concordará que ele é um ser humano de boa índole.

"Tire a condição de mãe e pergunte para qualquer pessoa que o conhece... como ele é! Eu particularmente desconheço alguém igual a ele, nem eu! Ele é uma pessoa ímpar, com um coração bondoso, alma pura, íntegro! Um ser humano de luz! Sou orgulhosa de ter um filho como ele!", escreveu a famosa.

Poliana Rocha fala sobre Zé Felipe ser um bom filho - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha revela o que Leonardo não gosta em seu corpo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que tem algo em sua aparência que não agrada muito o sertanejo. Ao abrir mais uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira foi questionada sobre o que o famoso não curte em seu corpo.

Dona de curvas esculturais e sempre cuidando de seu físico, na academia e nos consultórios, a mãe de Zé Felipe contou que suas veias marcadas deixam o amado desconfortável. Apesar disso, ela não se importa, pois, as veias aparecerem significa que ela está com baixo percentual de gordura.

"As minhas veias saltitantes! Tenho nos braços e na barriga e ele acha meio estranho! O que me conforta é porque isso é sinal de percentual de gordura baixo", compartilhou em sua rede social a curiosidade sobre sua intimidade. Veja mais aqui!