Poliana Rocha explica decisão de tirar placa da fazenda de Leonardo

Após anos com placa proibindo visitantes de tirarem fotos e fazerem vídeos, Poliana Rocha explica por que tirou o aviso recentemente

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, explicou o motivo de ter tirado uma placa da fazenda Talismã. Após anos do objeto estar lá para proibir fotos e filmagens no local, a empresária contou que o item não fazia mais sentido.

Afinal, a mãe de Zé Felipe é influenciadora digital e a esposa dele, Virginia Fonseca, é uma das maiores nomes do Brasil. Por isso, a loira esclareceu que fazia tempo que não queria a placa no local e que pediu para um funcionário tirá-la.

"Gente, com relação à plaquinha, não justificava mais essa placa lá, porque a gente tira foto de tudo lá, então, não tinha mais sentido, então já fazia tempo que eu via aquela placa lá e falava: 'Gente, essa placa é totalmente sem sentido na fazenda' e tinha vontade de tirar", falou sobre a decisão.

Ainda em seus stories, ao abrir a caixinha de perguntas, Poliana Rocha contou como é reunir os seis filhos de Leonardo na propriedade. Também em sua rede social, a esposa do sertanejo postou um vídeo revelando como é a área externa do local, que pode estar avaliado em torno de R$ 60 milhões.

Poliana Rocha revela como Bruna Marquezine conquistou coração de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como o amado ficou encantado com a presença de Bruna Marquezine na fazenda, ou melhor, da cachorrinha da atriz. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe postou um momento do sertanejo com a pet.

Sem aparecer nas postagens da família de João Guilherme na rede social, a ex-global teve sua filhinha de quatro patas fazendo sucesso em alguns vídeos. No registro publicado pela empresária, Leonardo apareceu brincando com a peludinha em um carrinho de brinquedo. Veja o momento fofo aqui!

