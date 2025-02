Poliana Rocha esbanja elegância ao posar com look all white

Atualizando as redes sociais, Poliana Rocha arrancou suspiros ao eleger look elegante para sessão de fotos: "Que a minha jornada continue inspirando"

Nesta terça-feira, 11, Poliana Rocha arrancou suspiros dos seguidores ao publicar registros de um novo ensaio fotográfico em sua casa , no Residencial Aldeia do Vale, em Goiás. Nas redes sociais, a esposa de Leonardo posou com um vestido branco, acessórios dourados e cabelo preso para a ocasião.

"Que a minha jornada continue inspirando!!!", escreveu a mãe de Zé Felipe na legenda da postagem, esbanjando elegância.

E nos comentários, fãs e seguidores capricharam nos elogios para a influenciadora. "Uma musa passando na timeline! Lindíssima", enalteceu uma fã. "Inspira sempre maravilhosa,seja sempre blindada", declarou outra. "Elegante sempre", escreveu mais uma.

Poliana Rocha diz que encarou síndrome após saída de Zé Felipe de casa

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que sofreu com a síndrome do ninho vazio após Zé Felipe deixar a sua casa para viver com Virginia Fonseca. Em sua rede social, a empresária respondeu a uma seguidora sobre o assunto e compartilhou o que sentiu.

Após ficar anos com o herdeiro em seu lar e até receber a nora por alguns meses também, a loira acabou tendo que se despedir deles. O momento então causou sofrimento para a eleita do sertanejo, contudo, foi algo que ela conseguiu superar com o tempo.

"Tive sim! É um processo desafiador, mas passa! Não sofra por antecedência, deixa as coisas fluírem naturalmente no seu tempo", deu a dica para a internauta que já está sofrendo com o filho, de seis anos.

Ainda em seus stories, Poliana Rocha revelou o que Leonardo não gosta em seu corpo. Dona de curvas esculturais e muito cuidadosa com sua saúde, a influenciadora contou que tem algo que incomoda o amado.

