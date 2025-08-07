Poliana Rocha é surpreendida por pedido inusitado de Leonardo; veja o vídeo

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha foi surpreendida pelo marido, o cantor Leonardo e gravou o momento. Veja!

A influenciadora digital e empresária Poliana Rocha foi surpreendida pelo marido, o cantor Leonardo. Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 6, ela registrou um momento íntimo e bem-humorado com o companheiro, que fez um pedido inusitado ao notar que estava sendo filmado.

Deitados na cama, os dois aproveitavam um momento juntos quando, ao perceber que estava sendo filmado, o cantor fez um pedido inusitado: 'Posso dar um beijo no subaco?', disse ele, usando o termo popular para axila. Poliana, por sua vez, negou o pedido e encerrou a gravação.

Declaração para Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez uma homenagem especial no aniversário do sertanejo, celebrado no dia 25 de julho. Casados há mais de 30 anos, a empresária relembrou momentos românticos ao lado do marido e expressou seu amor por meio de uma declaração inspirada em uma das músicas dele.

"Feliz aniversário, meu amor! Hoje é dia de celebrar a vida do homem que enche meus dias de risadas, leveza e amor. Seu jeito brincalhão, essa forma única de ver a vida com bom humor, é uma das coisas que mais me encantam em você. Amo como você transforma momentos simples em lembranças inesquecíveis, como consegue arrancar um sorriso meu mesmo quando o dia está difícil. Que Deus te abençoe com muita saúde, paz e sabedoria, e que essa sua alegria continue sendo nossa luz diária. Te amo demais, meu parceiro de vida e de risadas!", declarou-se.

Assim como ela, Virginia Fonseca também uma homenagem no aniversário de Leonardo. A famosa falou sobre não considerar o sertanejo se "ex-sogro".

