Poliana Rocha diz que encarou síndrome após saída de Zé Felipe de casa

Após Zé Felipe deixar a casa dos pais com Virginia Fonseca, Poliana Rocha diz que sofreu com síndrome do ninho vazio; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou que sofreu com a síndrome do ninho vazio após Zé Felipe deixar a sua casa para viver com Virginia Fonseca . Em sua rede social, a empresária respondeu a uma seguidora sobre o assunto e compartilhou o que sentiu.

Após ficar anos com o herdeiro em seu lar e até receber a nora por alguns meses também, a loira acabou tendo que se despedir deles. O momento então causou sofrimento para a eleita do sertanejo, contudo, foi algo que ela conseguiu superar com o tempo.

"Tive sim! É um processo desafiador, mas passa! Não sofra por antecedência, deixa as coisas fluírem naturalmente no seu tempo", deu a dica para a internauta que já está sofrendo com o filho, de seis anos.

Ainda em seus stories, Poliana Rocha revelou o que Leonardo não gosta em seu corpo. Dona de curvas esculturais e muito cuidadosa com sua saúde, a influenciadora contou que tem algo que incomoda o amado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Na quarta-feira, 05, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.

Leia também:Poliana Rocha revela espaços deslumbrantes da fazenda de Leonardo; veja