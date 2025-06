Poliana Rocha cria competição inusitada entre funcionárias e promete: 'Surpresinha da patroa'

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, revelou que duas das funcionárias que trabalham em sua casa vão entrar em uma dieta

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha, revelou nesta segunda-feira, 16, que duas funcionárias de sua casa vão iniciar uma dieta. Pelas redes sociais, a empresária contou o que a motivou a incentivá-las a adotar novos hábitos e ainda deu início a uma competição inusitada entre elas.

"Hoje nós lançamos um desafio. As duas estavam tomando coca-cola no café da manhã e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então, hoje nós pesamos e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa", contou a influenciadora.

A mãe de Zé Felipe declarou ainda que elas vão comer a mesma comida que ela. "Tudo o que eu comer, elas vão comer. No sábado, vamos pesar para saber quem perdeu mais quilinhos. Quem perder mais, vai ganhar uma surpresinha da patroa", explicou.

Na última sexta-feira, 13, Poliana ganhou um presente caríssimo de Leonardo. Ainda em clima do Dia dos Namorados, a mãe de Zé Felipe mostrou que ganhou um grande carro de luxo. O veículo custa quase meio milhão de reais, saindo em torno de R$ 450 mil. Lisonjeada com o mimo, a empresária agradeceu o amado na postagem.

"Obrigada meu amor, Leonardo! Não tenho palavras para te agradecer", disse ele ao colocar uma carinha de apaixonada exibindo o automóvel preto com um grande laço vermelho.

O casamento de Poliana Rocha e Leonardo

A atual esposa do cantor sertanejo tinha apenas 15 anos quando conheceu o artista durante o casamento de sua prima. Os dois se apaixonaram e, em outubro de 1995, oficializaram o romance e subiram ao altar. Poliana e Leonardo chegaram a ficar separados por alguns meses, mas reataram o relacionamento e estão juntos até hoje. Eles são pais de Zé Felipe.

