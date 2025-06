Poliana Rocha atualiza sobre a dieta que propôs para suas funcionárias: 'Firme'

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha revelou nesta quarta-feira, 18, como está a dieta de suas funcionárias

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha revelou nesta quarta-feira, 18, como está a dieta de suas funcionárias. Nos últimos dias, ela flagrou as colaboradoras tomando refrigerante no café da manhã e decidiu criar uma competição para incentivá-las a adotar hábitos mais saudáveis.

"Gente, olha aqui. To orgulhosa", disse ela ao mostrar o prato de uma das mulheres. "Essa daqui já comeu", falou Poliana ao mostrar a outra funcionária, que disse ter comido salada e carne. "Sábado nós vamos pesar e vamos ver", completou. "Projeto tá firme", ela adicionou.

Para que não acompanhou, Poliana Rocha desafiou as funcionárias nos últimos dias a adotarem hábitos mais saudáveis e prometeu um prêmio para quem emagrecer mais. "Hoje nós lançamos um desafio. As duas estavam tomando coca-cola no café da manhã e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então, hoje nós pesamos e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa", contou a influenciadora.

A mãe de Zé Felipe declarou ainda que elas vão comer a mesma comida que ela. "Tudo o que eu comer, elas vão comer. No sábado, vamos pesar para saber quem perdeu mais quilinhos. Quem perder mais, vai ganhar uma surpresinha da patroa", explicou.

Poliana Rocha mostra dieta das funcionárias - Foto: Reprodução/Instagram

Médico avalia desafio de Poliana Rocha

Para entender melhor sobre os efeitos do desafio fitness de Poliana Rocha, a CARAS Brasil entrevistou o nutrólogo Marcelo Antônio Silva, especialista em emagrecimento e prevenção de doenças, que ressaltou que eliminar o refrigerante da rotina pode trazer benefícios a curto e longo prazo.

"É perfeitamente possível notar os primeiros efeitos em apenas uma semana ao cortar o refrigerante, especialmente se o consumo era diário", afirmou. Leia a entrevista completa!

