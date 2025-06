Poliana Rocha atualiza quadro de saúde da mãe após diagnóstico: 'Está bem'

A influenciadora digital Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, mostrou a mãe nas redes sociais e contou como ela está se sentindo

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde de sua mãe, Eponina Rocha, diagnosticada com Influenza A.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou a mãe deitada na cama e contou que ela está bem melhor. "Gente, estou aqui com a minha mãezinha, ela está super bem, graças a Deus. Tirou hoje mais um sanguinho para a gente ver a proteína reativa", contou a esposa do cantor Leonardo no começo do vídeo.

"Hoje é o quarto ou quinto dia, e se Deus quiser, ela vai estar liberada o mais rápido possível. Vai sair do isolamento. Tá meio assim porque não está andando, também sem ter o que fazer, fica meio ociosa porque ela é agitada, mas tudo passa. O importante é que ela está bem", ressaltou a famosa.

Na última terça-feira, 3, Poliana surpreendeu os seguidores ao revelar que chamou um médico para sua mãe após perceber que ela estava com uma tosse estranha. "Estou aqui de máscara porque influenza, né, vírus… Eu tenho contato com as crianças e quero me proteger e deixar as crianças sempre bem protegidas. Até de joelhos eu estava, agradecendo demais a Deus por minha mãe estar aqui. Porque ela veio no domingo - Leo passou lá e pegou - e já pensou se ela estivesse em Belo Horizonte? Ela falou que estava achando que era uma tosse qualquer", disse ela.

"Tinha ido à farmácia e o farmacêutico passou um xarope. Ela estava tomando, mas não estava melhorando. Eu notei que era uma tosse que estava realmente meio estranha, já tomei todas as providências e constatamos a Influenza A, já está super medicada e super assistida por profissionais maravilhosos que Deus colocou no nosso caminho", completou.

Poliana fala sobre saúde da mãe - Foto: Instagram

Poliana Rocha mostra festa especial que fez no aniversário da mãe

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao mostrar como foi a comemoração do aniversário da mãe dela, dona Eponina Rocha. A influenciadora digital postou um vídeo da festa da senhora e emocionou ao exibir alguns dos momentos em família.

No registro, a eleita do sertanejo apareceu se declarando para a mãe e aniversariante também comoveu ao surgir curtindo cada momento e até fazendo um discurso. Para o momento especial, um almoço, doces e bolo foram servidos. "Sobre um DIA ESPECIAL... Celebramos a vida da minha mãe, com muito AMOR", postou. Confira!

