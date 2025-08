Poliana Rocha alfineta funcionária de Virginia, que rebate. Entenda a polêmica

Eita! Poliana Rocha não se segura e cobra gratidão de Maressa Lopes, que é funcionária de Virginia Fonseca. E a jovem responde com sua versão

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha saiu em defesa de seu filho ao ver um post de Maressa Lopes, que é assessora de Virginia Fonseca e já trabalhou na equipe de Zé. Ela alfinetou a funcionária da ex-nora quando viu um post da jovem exaltando a oportunidade de trabalhar com Virginia no último ano.

Poliana cobrou um pouco de gratidão de Maressa com Zé Felipe, já que ele também apoiou a carreira dela nos últimos tempos. “ Parabéns, Maressa… Mas deveria ter colocado uma fotinha do Zé, como gratidão! Afinal de contas, ele permitiu com carinho você trabalhar com ele, e sempre te tratou com muito respeito! Você aprendeu muito na estrada, venceu desafios e se tornou uma grande profissional! Desculpe, mas sou muito verdadeira ”, disse ela.

O print do comentário de Poliana viralizou na internet, mas a mensagem sumiu do perfil de Maressa, o que pode ser um sinal de que foi deletado.

A resposta de Maressa Lopes

Ao ver a repercussão do assunto, Maressa Lopes respondeu publicamente e disse que o assunto poderia ter ficado fora da internet e que é grata pelo apoio de Zé Felipe. “Tentei achar o comentário da Poli na minha publicação, mas acho que foi apagado! O meu post foi sobre amizade, sobre lealdade, sobre receber uma ligação de uma amiga de 10 anos te chamando para trabalhar no pior momento da sua vida. Quando menciono no texto ‘vem trabalhar com a gente’ coloco o Zé também, afinal, na época, estavam juntos ”, disse ela.

E completou: “O que era para ser um dia feliz e legal, virou essa loucura. Acredito que a Poli tem meu WhatsApp, mesmo se não tiver, conseguiria facilmente. Imagino que minha publicação incomodou ela, sendo assim, poderia ter me chamado lá, no off, seria uma atitude muito mais madura. Meu carinho e gratidão pelo Zé ele sabe, isso sempre ficou muito bem claro na relação que temos e é isso que importa, o que ele sabe. Acho que é completamente desnecessário criar uma polêmica ou criar uma confusão onde não existe. Incitar ódio, onde só existe amor”.

Qual foi o post de Maressa? Leia aqui

Funcionária de Virginia Fonseca, a assessora Maressa Lopes refletiu sobre o seu primeiro ano de trabalho com a influencer. Em um post nas redes sociais, ela comentou sobre como recebeu o convite para trabalhar com Virginia enquanto enfrentava o luto em sua vida.

"Hoje faz 1 ano… 1 ano que minha vida mudou completamente, 1 ano que eu fui do inferno ao céu, literalmente. Pra quem não sabe, 5 dias depois que meu irmão faleceu, recebi uma ligação da Virgínia. Atendi e a gente conversou primeiro sobre como eu estava, e logo depois veio o: “vem trabalhar com a gente”. Eu aceitei, porque sabia que ali tinha a mão de Deus. “Ah, Maressa, porque você tem tanta certeza que foi Deus?” Eu lembro como se fosse hoje… numa terça-feira, fui pra varanda da casa onde eu morava e conversei com Ele. Perguntei o porquê de tudo o que tinha acontecido com meu irmão e pedi uma resposta. Fui bem específica: falei que queria essa resposta até o fim do dia, e literalmente eu tive. Ali eu tive a certeza que Deus tava cuidando de tudo", disse ela.

E completou: "Em 1 ano, tudo mudouuuu. Vim pra Goiânia, fiz amizades com pessoas maravilhosas que viraram minha família daqui, fiz viagens que eu jamais imaginei fazer tão cedo… e o melhor de tudo: me conheci de novo. Voltei a ser eu, a minha essência voltou, e eu me permiti me redescobrir. Foi um ano fácil? Não, não foi. Muitas vezes me boicotei, achava que não podia ficar feliz ou ser feliz de novo depois de perder alguém que eu amava tanto. Mas entendi que ele tá feliz com minhas conquistas, e isso me conforta".

Por fim, ela agradeceu pelo que está vivendo. "Sou grata a Deus, primeiramente, e a você, @virginia . Você sempre foi leal e eu não canso de dizer isso. Queria que as pessoas conhecessem pelo menos 1% da Virgínia que eu conheço. Obrigada por tudo! Se alguém me perguntasse hoje: “Você mudaria alguma coisa nesse 1 ano?” Não mudaria nada. Tudo aconteceu porque era pra ser. Deus sempre cuidou de tudo, e vai continuar cuidando!", finalizou.

