Poliamor: Gominho revela que vive relacionamentos com 3 pessoas

Gominho abre o jogo sobre como é viver relacionamentos não-monogâmicos há anos: ‘Absolutamente envolvido'

O apresentador Gominho surpreendeu ao contar que vive relacionamentos com 3 pessoas. Ele contou que é adepto do poliamor e vive relações não-monogâmicas há alguns anos. Inclusive, ele contou como vê o lado amoroso em sua vida.

"Eu tenho uma relação não-monogâmica há anos e nem sabia que esse era o nome [risos]. Estou absolutamente envolvido há sete anos, minha primeira relação não-monogâmica aconteceu há sete anos e, além dessa, hoje, tenho mais duas", disse ele ao site Gshow.

Então, ele contou que cada relacionamento é diferente do outro. "Não cresci nos embasamentos cristãos e católicos, então foi mais fácil acessar. Logo depois, entendi que a forma como amo um afeto [uma pessoa], é absolutamente diferente de como amo outro por ser outro indivíduo, as entregas são diferentes, mas não quer dizer que amo mais ou menos. O amor é uma grande expansão. Precisa ser bom em se amar primeiro para entender essas questões, tem que saber se amar para poder saber expandir o amor nesse lugar. Cada entrega vai ser diferente", disse ele.

Por fim, Gominho contou que está aberto para as oportunidades de amar. "Sou aberto aos meus sentimentos. Minha entrega vai de acordo com a construção da relação. Já tive relacionamento monogâmico e durou dois anos. Foi meu primeiro namorado, eu tinha 25 anos, hoje somos amigos. Eu estando amando e apaixonado super [viveria uma relação monogâmica]. É isso. Para mim, é muito mais sobre a entrega. Esse lance de dar nome é coisa das gerações mais novas, falo para me sentir moderno [risos]. Quando se tem amor, toda experiência é valida! Não tenho medo de me entregar! [Meu sonho de relação] e ser cercado de amor", declarou.

Atualmente, Gominho apresenta o programa TVZ no canal Multishow.

