Pocah relembra apoio de Vera Fischer na infância: 'Me ensinou a ser forte'

A cantora Pocah, de 30 anos, emocionou o público ao recordar, durante entrevista ao programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães, momentos marcantes de sua infância ao lado da atriz Vera Fischer. A funkeira revelou que, quando criança, frequentava a cobertura da artista no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, onde sua mãe trabalhava como babá do filho de Vera, Gabriel.

O convívio com a veterana das artes foi essencial para o despertar de sua vocação artística, segundo a própria Pocah. “Ela é maravilhosa, linda e me ensinou demais", começou.

"Me ensinou a ser forte, me ensinou valores, me ensinou a ver potencial em mim. É uma das minhas maiores incentivadoras. [Imagina] Ver a Vera Fischer olhar para você e falar: ‘Essa menina tem que ser alguma coisa, é muito bonita, carismática’”, contou a ex-BBB.

Atriz foi inspiração para Pocah

Pocah destacou ainda que a admiração de Vera Fischer por sua personalidade e presença a motivou a buscar um caminho na música. “Ela me deu essa força e essa vontade de querer ser artista, de ver potencial mesmo. Ela percebeu meu potencial”, afirmou.

A relação com a família de Vera também ultrapassou os limites da casa da atriz. Pocah recordou com carinho a época em que acompanhava o irmão mais velho, que tocava em bandas de rock ao lado de Gabriel, filho de Vera, que hoje tem 32 anos.

“Meu irmão era roqueiro, tinha uma banda, eu acompanhava ele em todos os rolês, o filho da Vera era baterista inclusive. Eu amava ir para os punk rock com eles. A Vera foi lá em Caxias ver um show deles, parou Caxias na época, no auge daquela coisa toda”, contou a cantora.

