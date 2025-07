Piloto de Fórmula Truck morre aos 41 anos em Curitiba

O piloto de Fórmula Truck Márcio da Rosa, conhecido como Márcio Limestone ou "Piolho", morreu na noite do último sábado, 12

O piloto de Fórmula Truck Márcio da Rosa, conhecido como Márcio Limestone ou "Piolho", e o assessor parlamentar Roberto Cardoso morreram na noite do último sábado, 12, após um acidente entre dois veículos na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

A notícia foi confirmada pela organização da Fórmula Truck por meio de uma nota de pesar publicada nas redes sociais. "Ele foi vítima de um trágico acidente envolvendo veículo neste final de semana e nos deixou de forma repentina", informaram.

"A dor é profunda, mas maior ainda é a gratidão por tudo o que ele representou dentro e fora das pistas. Um competidor aguerrido, um amigo leal e uma figura inesquecível da nossa história. A saudade é imensa, mas a honra de termos dividido a pista com você será eterna", completaram.

De acordo com informações do portal g1, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que as vítimas estavam em um Camaro que colidiu com outro carro. O motorista do outro veículo chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas também não resisitu aos ferimentos e faleceu.

Quem era o piloto de Fórmula Truck?

Márcio, de 41 anos, era conhecido como Márcio Limestone, nome que fazia referência à empresa Limestone Mineração, da qual era diretor. Também chamado de "Piolho", ele atuava como piloto na Fórmula Truck — categoria do automobilismo brasileiro que realiza corridas com caminhões adaptados para alto desempenho.

Participava da modalidade GT Truck Eletrônico e, na edição deste ano da competição, ocupava a 20ª posição entre os 35 competidores. O velório teve início na noite deste domingo, 13, na Capela Nossa Senhora do Rosário, em Colombo. O sepultamento está marcado para as 16h30 desta segunda-feira, 14, no Cemitério Paroquial da mesma capela.

