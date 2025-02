Pequena Lô abraça nova fase e reforça sobre inclusão: 'Ocupando esse espaço'

Pequena Lô estreia seu novo talk show; em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre este projeto e celebra os 10 anos de carreira na internet

2025 já começou em grande estilo para Lorrane Silva, também conhecida por Pequena Lô (29) que celebra os 10 anos de sua carreira como criadora de conteúdo. Para fazer parte da grande comemoração, ela estreou seu novo talk show, o No Divã da Lô. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora vibra com a trajetória nas redes sociais e reflete sobre represenatividade: "Ocupando esse espaço".

Pequena Lô ficou muito conhecida na internet com seus vídeos no Tik Tok, sendo essa uma virada de chave em sua carreira. A influenciadora confessa que, quando começou a carreira nas redes, não esperava tamanha repercussão.

"Eu falo que eu tenho dois momentos de carreira. Tenho um de 2015, que é onde eu começo a gravar esporadicamente por hobbie, e em 2020 onde tem a virada de chave que realmente fico conhecida. São 10 anos, não é pouca coisa. Quando eu falo 10 anos, me dá um pouco de aceleração no coração, eu vivi coisas que eu jamais imaginava.", confessa.

No novo talk show, Pequena Lô mistura entrevistas e humor em um clima que faz alusão à psicanálise. Diagnosticada com displasia óssea, síndrome que afeta a mobilidade e o desenvolvimento físico, ela reforça a importância de pessoas com deficiência terem cada vez mais oportunidades no audiovisual.

"Hoje, estou ocupando esse espaço de ter o meu programa como uma pessoa com deficiência. Então, é muito importante, porque eu estou mostrando as várias personalidades e que a gente tem sim possibilidade de ter talento", declara.

'MAIS MADURA'

Lô reflete sobre sua trajetória na internet e afirma que se sente mais madura para assumir este projeto, que faz parte da sua comemoração dos 10 anos de carreira. Ela revela como se mantém tanto tempo na profissão.

"Eu me sinto também mais madura, porque eu já vivi muita coisa. É uma comemoração de 10 anos muito grande por conta desse lugar que eu chego e dos projetos que eu consegui realizar. É uma montanha russa. Então, o permanecer é bem complicado. Você tem que ter um diferencial para se destacar mais. Lançar este projeto também me coloca nesse lugar para alcançar novos públicos", afirma.

Foto: Divulgação

Psicóloga por formação, a influenciadora digital reforça a importância do riso e afirma ser algo terapêutico. Pequena Lô relembra quando surgiu no Tik Tok, na época da pandemia do coronavírus, e garante levar muito humor em seu talk show.

"Eu acho que é terapêutico, principalmente no momento que eu explodi, foi na pandemia, foi no momento que a gente tava precisando bastante de ter coisas para relaxar e o o humor tem essa essa capacidade. Tem um pouco de tudo e principalmente o humor, que eu acho que é o que mais tá presente em todos os episódios", finaliza a apresentadora Pequena Lo.

