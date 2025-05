Pepita Rodriguez abre o jogo sobre relação do filho com Wanessa Camargo: ‘Vai e volta’

O ator Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo já viveram dois relacionamentos e, atualmente, estão separados; saiba os detalhes!

A atriz Pepita Rodriguez, de 73 anos, abriu o jogo em entrevista sobre o relacionamento de seu filho, Dado Dolabella, com Wanessa Camargo. A artista revelou que gosta da cantora e acredita em uma possível reconciliação do casal.

Ao ser questionada sobre sua relação com o filho, a atriz revelou: "Minha relação com o Dado é ótima, estamos sempre juntos. Ele vem para o Rio me ver, e eu vou para São Paulo visitá-lo. Tenho três filhos adoráveis”, disse Pepita em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Logo em seguida, ela comentou sobre sua relação com Wanessa Camargo e disse acreditar na reconciliação do casal. “Gosto muito dela. Eles brigam e retomam, gostam muito um do outro. Não ligo para essa coisa de "vai e volta". Acho que o amor sempre vence, e eles se amam. Vai dar certo. Vão ficar juntos” .

Confira um registro de Pepita com Dado Dolabella:

Quando teve início o relacionamento entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo?

O ex-casal se conheceu em 2000, quando posaram juntos para a capa de uma revista. Ao longo dos anos 2000, viveram um relacionamento marcado por idas e vindas.

Em 2007, Wanessa Camargo se casou com o empresário Marcos Buaiz, com quem teve dois filhos, José Marcus e João Francisco. No entanto, em 2022, o casamento chegou ao fim.

Após o divórcio, surgiram rumores sobre uma possível reconciliação entre a cantora e o ator, o que foi confirmado por Wanessa. No final de 2023, Dado se mudou para a casa de Wanessa, mas em fevereiro deste ano, o casal se separou novamente.

Logo depois, circulou o boato de que o filho de Pepita estaria se relacionando com Renata Brás, amiga da filha de Zezé Di Camargo, mas a atriz desmentiu os rumores.

