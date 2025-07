Pepita confessa transformação com a maternidade e abraça nova fase: 'Eu estou pronta!'

VOLTOU COM TUDO

Em entrevista à CARAS Brasil, Pepita celebra seu retorno à música. A cantora abre a intimidade ao falar de maternidade e família

Profissões não faltam no currículo de Pepita (42) que é cantora, apresentadora, dançarina, funkeira e, com muito orgulho: mãe! Vivendo uma época de comemorações, a artista está de volta ao mercado da música e celebra os 10 anos do lançamento de seu primeiro EP. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre carreira, maternidade e o desejo de aumentar a família.

Fruto de seu relacionamento com Kayque Nogueira, ela é mãe do pequeno Lucca Antonio. Pepita revela que a maternidade trouxe uma grande transformação para sua vida: a intensidade: "Eu fiquei mais intensa. Quero? Quero! Vamos? Vamos!". A cantora também confessa o receio de perder momentos.

"Com medo do tempo passar muito rápido e eu não conseguir fazer, sabe? Eu não conseguir ver ele crescer. Não conseguir cantar uma música que queria cantar. Eu acho que fiquei mais intensa. A maternidade me trouxe essa pitada", declara.

'Não quero oportunidades!'

Pepita possui notoriedade por ser uma das primeiras funkeiras trans do Brasil, ela menciona que o cenário audiovisual para mulheres trans e rebate ao falar de oportunidades. A apresentadora reforça seu talento e analisa sobre a falta de espaços para pessoas LGBTQIAPN+.

"Eu acho que a importância é o outro acreditar em mim. Eu não quero oportunidades, eu confio no meu talento, quero espaço para trabalhar! Quando eu me vejo nesses lugares, situações e programas de TV, eu falo: 'Sabia que um dia eu ia estar ali. Ali seria o lugar!'", confessa.

Foto: Divulgação/ Lennon Silva

Pronta para esta nova fase

Pepita lançou o single, RECEITA, um feat dela com Diego Martins (28), parte deste seu grande retorno à música. A artista revela que sentiu necessidade de voltar aos palcos quando percebeu que sua equipe de ballet estava com saudades.

"Esse retorno para mim é maravilhoso. Eu vi o meu ballet sentindo falta, eu tenho um time de nove pessoas que fazem eu acontecer no palco e eles precisavam voltar. Eles tinham um sonho e precisavam de mim. Eu cheguei e falei pro Kayque [marido da Pepita]. Eu estou pronta! Vamos voltar. Hoje, meu filho está com três anos e seis meses, ele consegue se entender um pouco, então fica mais flexível", avalia.

Durante a 29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, a apresentadora confessou que sua família vai aumentar, sem entrar em muitos detalhes, adianta: "Eu acho que até o início do próximo ano eu vou ser mãe de uma menina", finaliza a cantora Pepita.

