Pensão milionária? Saiba quanto Zé Felipe pagará após separação de Virgínia e opine

Zé Felipe e Virginia Fonseca concluíram o processo de divórcio em menos de dois meses após o término da união. O cantor, que é pai de Maria Alice (4), Maria Flor (2) e José Leonardo, de 10 meses, ficará responsável pelo pagamento de uma pensão mensal aos três filhos.

De acordo com informações do portal Leo Dias, o sertanejo desembolsará uma quantia de R$ 60 mil por mês para cobrir as despesas das crianças. O valor será dividido igualmente entre eles, sendo R$ 20 mil destinados a cada um, conforme previsto no acordo. VOTE NA ENQUETE E OPINE SOBRE O VALOR DA PENSÃO!

O montante foi definido levando em consideração o padrão de vida que os filhos mantinham antes da separação dos pais. Além disso, o ex-casal adotará o regime de guarda compartilhada. Isso significa que, em determinados períodos, as crianças ficarão sob os cuidados do pai e da família paterna.

Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, Zé Felipe deverá comunicar Virginia com pelo menos um dia de antecedência sempre que desejar passar um período com os filhos. A medida visa garantir o bem-estar das crianças e manter uma convivência harmoniosa entre ambas as partes, evitando desgastes.

Oficialmente, a assessoria de imprensa de Virginia não comenta o caso por envolver menores de idade. Tanto a influenciadora digital quanto o cantor também optaram por não se pronunciar publicamente sobre o divórcio.

A separação do filho de Leonardo e da apresentadora do SBT surpreendeu os fãs, já que o casal sempre destacou ter uma relação sólida e não demonstrava sinais de crise. Apesar do término, ambos afirmam manter uma relação amigável, priorizando o bem-estar dos filhos.

O processo de divórcio também inclui a partilha de bens milionários adquiridos durante o casamento. No entanto, os detalhes não foram revelados oficialmente. Tudo indica, porém, que o encerramento da união está acontecendo de forma pacífica.

