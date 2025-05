Pedro Scooby relembra um ano de tragédia no RS: 'Triste e pesado'

O surfista Pedro Scooby recordou a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul em 2024 e revelou que recusou homenagens por sua ajuda

O surfista Pedro Scooby emocionou o público na noite de quinta-feira, 1º, ao recordar a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul em 2024. Na época, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, se juntou com outros amigos do surfe e seguiu para o local em busca de ajudar famílias que estavam impossibilitadas de deixarem suas casas devido as enchentes.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Scooby falou sobre o primeiro ano do desastre e contou que ainda recebe mensagens carinhosas de pessoas do RS em agradecimento. "Estou aqui para falar sobre um ano da tragédia no Rio Grande do Sul. Acho que só quem viveu e esteve lá para entender o quanto triste e pesado e devastador foi tudo o que aconteceu ", iniciou ele.

"Meus amigos e eu estivemos lá ajudando no que podia. Isso nos conectou com o povo do Rio Grande do Sul, povo forte e guerreiro. Até hoje recebo muito carinho. Nós fomos só um pedacinho dessa engrenagem. Sei que não voltou tudo ao normal, espero que melhore cada vez mais. Estamos juntos", continuou.

Por fim, Pedro Scooby explicou o motivo de ter recusado qualquer homenagem em relação a sua ajuda. "Eu e minha equipe estávamos lá ajudando, vimos outras pessoas ajudando. Sei que incentivamos muita gente a ajudar, colocamos nossa vida, nosso material de trabalho, muita coisa em risco. Mas fizemos isso tudo de coração, não esperando nada em troca ", declarou.

"De alguma forma mostramos que quando nos unimos, podemos melhorar muito e passar por cima de qualquer desastre. O carinho das pessoas é a melhor homenagem que tem", finalizou o surfista.

Pedro Scooby relembra tragédia no RS - Reprodução/Instagram

Pedro Scooby foi acusado de 'querer aparecer' em ajuda ao RS

Em maio de 2024, Pedro Scooby e amigos surfistas viajaram até o Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das enchentes que assolaram o local. O famoso passou alguns dias resgatando pessoas que estavam impossibilitadas de deixarem suas casas.

Após retornar para o Rio de Janeiro, onde reside atualmente, Scooby fez um desabafo a respeito das críticas que recebeu por decidir se deslocar até o RS. Na época, ele foi acusado de 'querer aparecer' em cima da tragédia.

"A gente recrutou nossa equipe, botou nosso jet ski, nosso equipamento que é caro pra caramba, pra jogo. A gente botou tudo do nosso bolso. Gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. Ajudamos a atrair pessoas do Brasil todo pra lá, e a gente fez isso do nosso coração", declarou.

"Então assim, eu não quero nada pra mim. O que eu quero através do meu trabalho, que é pegar onda gigante, o que eu puder dividir com os outros, eu quero, porque essa é minha essência. Tamo junto", completou Pedro Scooby.

