Pedro Scooby fala sobre os atritos com Luana Piovani: 'Pais separados'

Pedro Scooby relembra período de conflitos com a ex-mulher, Luana Piovani, por causa dos filhos: ‘Era um problema normal'

O surfista Pedro Scooby falou sobre os atritos que teve com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, por causa da criação dos filhos. Em entrevista no quadro Em Pé com Fernanda Gentil, no YouTube, ele comentou sobre o lado ruim da fama e relembrou a repercussão de seu conflito com a ex.

O atleta comentou sobre os comentários e notícias sobre o que estava vivendo na vida pessoal. “Eu tive um problema grande com a mãe dos meus filhos e isso se tornou público. Na verdade, era um problema normal. Pais separados pensam diferente e, em algum momento, eles conflitam e vão tentando se acertar, como a gente esta se acertando cada vez mais. A mídia transforma isso em uma bola de neve muito maior”, desabafou.

Vale lembrar que Pedro e Luana tiveram 3 filhos: Dom, Bem e Liz. Hoje em dia, Dom vive com o pai no Rio de Janeiro e os gêmeos estão com a mãe em Portugal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Luana Piovani fala sobre o ex

A atriz Luana Piovani abriu o jogo ao falar sobre a maternidade e a relação com o filho mais velho, Dom, de 13 anos. O menino, fruto de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby, decidiu deixar Portugal, onde residia com a mãe, para morar com o pai no Rio de Janeiro.

Em participação no quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', Luana elogiou Scooby perante a criação do primogênito do ex-casal. De acordo com a atriz, que não hesita em alfinetá-lo quando tem motivos, o surfista tem surpreendido positivamente com sua postura.

"Foi a melhor coisa que eu já fiz [deixá-lo ir morar com o pai]. Meu filho está bem, feliz. O meu ex-marido se tornou um pai melhor pois está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente", declarou ela.

A loira, que no início se mostrou contra a decisão de Dom em morar com o pai, explicou que ainda está aprendendo a lidar com a ausência diária do herdeiro. "Eu sangro todo dia por isso. Eu não estava preparada para ver meu filho sair debaixo da minha asa com 12 anos. Mas o que eu faço? Lambo minha ferida", disse Luana Piovani.

Leia também: Luana Piovani comenta relação com o filho mais velho: 'Não me respeitava'