Pedro Novaes é fotografado em passeio com a namorada. Saiba quem é

Protagonista da novela Garota do Momento, da Globo, Pedro Novaes é fotografado em passeio no shopping com a namorada no Rio de Janeiro

Pedro Novaes curte passeio com a namorada - Foto: Dan Delmiro / AgNews