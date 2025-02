Pedro Leonardo se declara ao mostrar fotos inéditas do aniversário de João Guilherme

O ator João Guilherme celebrou seu aniversário na Fazenda Talismã, propriedade do pai, o cantor Leonardo, ao lado de familiares e amigos

O ator João Guilherme completou 23 anos neste sábado, 1, e celebrou a data na Fazenda Talismã, propriedade do pai, o cantor Leonardo, ao lado de familiares e amigos. O irmão mais velho, Pedro Leonardo. esteve entre os presentes e usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques ao lado do caçula nesta segunda-feira, 3.

Na publicação no feed do Instagram, ele compartilhou cliques ao lado dos irmãos e escreveu: "Niver do nosso RP! Te amo irrrrrmão". Nos comentários, os itnernautas deixaram elogios. "O Pedro é um irmão incrível", disse um. "Pedro parece aquele irmão mas velho protetor de todos", comentou outra. "Muito linda a cumplicidade de vocês", publicou um terceiro.

Veja as fotos:

João Guilherme faz discurso em seu aniversário e irmão cria "climão"

Embora a festa tenha sido repleta de muita alegria, a web apontou um certo "climão" durante o discurso de aniversário do artista após ele ser interrompido pelo irmão, o cantor Pedro Leonardo. Isso porque em dado momento da festa, o artista faz um discurso abraçado ao pai, Leonardo, e comenta sobre a possibilidade de levar os seus amigos para a fazenda, que fica em Goiás, pela primeira vez.

Inclusive, os fãs antecipavam a ida da namorada do jovem, a atriz Bruna Marquezine ao local, que contou também com a presença de Sasha Meneghel, João Lucas, Virginia Fonseca e Zé Felipe. "(...) De poder trazer todas as pessoas que estão aqui, são amigos mesmo, da minha vida. Pessoas muito próximas e eu nunca tinha trazido ninguém de fora da bolha Goiânia para cá, da minha realidade lá. Então, poder trazer meus preferidos está muito bom...", afirmou o ator.

Em seguida, ele foi interrompido pelo irmão, Pedro Leonardo: "Então saiba que a sua realidade somos nós aqui!", gritou Pedro. "Nós, ok... Tá bom, então tá", respondeu João Guilherme, sem comentar o que foi dito. O momento viralizou nas redes sociais e internautas apontaram um climão causado por Pedro durante o discurso. Veja as reações!

