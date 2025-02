Paulo Yoller, premiado chef de cozinha, morre aos 36 anos

O cozinheiro Paulo Yoller, que já participou do programa 'Cozinha Prática', de Rita Lobo, conquistou diversos prêmios culinários

Premiado chef de cozinha, Paulo Yoller faleceu aos 36 anos na tarde do último sábado, 8. A morte foi confirmada na madrugada deste domingo, 9, através das redes sociais da agência que o empresariava. Até o momento, a causa do óbito não foi revelada. Ele deixa uma filha de 11 anos.

"Com pesar, informamos o falecimento de Paulo Yoller, premiado chef de cozinha, ocorrido na tarde do sábado, 08 de fevereiro de 2025, aos 36 anos. Natural de São Paulo, Paulo deixou um legado de excelência na culinária, conquistando o reconhecimento por seu talento, criatividade e paixão pela gastronomia. Sua dedicação ao trabalho e sua busca constante pela inovação no setor o tornaram uma figura admirada e respeitada por seus colegas e clientes", diz um trecho do comunicado emitido pela Flandoli Gestão de Talentos.

Paulo Yoller era dono de uma hamburgueria em Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa, nomeada de 'CJ's Burguer, Treats & Fries', também publicou uma nota de pesar lamentando a morte do cozinheiro.

"Hoje para nós é o dia mais difícil desde nosso primeiro dia. Infelizmente, nosso amigo, chef e sócio Paulo Yoller partiu. Se por aqui estamos devastados, o céu recebe a sua alegria! [...] Obrigado, Paulinho! Que você continue alegrando o céu e apresente suas melhores receitas por lá!", declarou a empresa nas redes sociais.

Quem era Paulo Yoller?

Ganhador de diversos prêmios culinários, além de chef profissional, Paulo Yoller também prestava consultoria para restaurantes. A hamburgueria 'Meats', mantida por ele até 2024 em São Paulo, foi eleita a melhor do país.

Em 2022, Yoller foi convidado por Rita Lobo para participar do programa ‘Cozinha Prática’, exibido no GNT. Na

