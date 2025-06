Paulo Betti faz rara aparição com João, seu filho com Maria Ribeiro

O ator Paulo Betti foi flagrado curtindo um passeio ao lado de João Betti, de 22 anos, seu filho com a atriz Maria Ribeiro

Neste domingo, 8, o ator Paulo Betti, de 72 anos, fez uma rara aparição ao lado de seu filho caçula, João Betti.

Os dois foram flagrados enquanto iam almoçar em uma lanchonete na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Para o passeio, Betti surgiu usando uma camisa de manga curta e calça preta. Já o herdeiro estava com uma blusa de manga longa, calça jeans e tênis.

João é fruto do relacionamento do ator com a atriz Maria Ribeiro, de 49 anos, com quem ficou junto de 2001 a 2005. Em entrevista ao podcast Senta Direito, Garota, ela contou que se apaixonou pelo artista aos 21 anos enquanto interpretavam pai e filha em uma peça. "Me apaixonei perdidamente pelo Paulo. Eu fazia a filha dele na peça. Eu tinha 21, e ele, 44. Fiquei em choque, falei: 'Não, isso não está acontecendo'. Nunca tinha achado graça em homem mais velho (...)", contou ela.

Além do rapaz, Paulo também é pai de Juliana Betti, de 48 anos, e Mariana Betti, de 45, de seu relacionamento com a atriz Eliane Giardini, de 72 anos. Os dois foram casados de 1973 a 1997.

Paulo Betti com o filho caçula, João - Foto: Thiago Martins/AgNews

Paulo Betti e Eliane Giardini celebram o nascimento da neta caçula

Filha caçula dos atores Paulo Betti e Eliane Giardini, Mariana Betti usou as redes sociais para revelar que já deu à luz Gabriela. A diretora de TV anunciou a novidade através de uma foto fofíssima junto com a bebê e Joaquim, de 3 anos, seu outro filho.

"Nossa pequena nasceu!", escreveu ela na legenda. Nos comentários da postagem, Paulo e Eliane celebraram a chegada da neta caçula. "Meus amores", derreteu-se a atriz. "Mari, Quito, Joca e Gabriela!", disse o veterano, mencionando o genro, Quito Ribeiro. Além dos avós corujas, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas de boas-vindas para a caçula da família. Confira!

