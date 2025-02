Paula Fernandes surge de biquíni laranja em passeio de bicicleta pela praia

A cantora Paula Fernandes, de 40 anos, compartilha novos registros da viagem a Alagoas com os seus seguidores e é elogiada pelos fãs nesta terça-feira, 4

A cantora Paula Fernandes, de 40 anos, está curtindo os seus dias de descanso em Alagoas e, nesta terça-feira, 4, decidiu compartilhar novos registros de sua viagem com o seus mais de seis milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Na série de fotos publicadas por ela na rede, a famosa aparece de biquíni laranja enquanto pedavala à beira da praia. "Bicicletinha amor", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🪄 (@paulafernandes)

Na seção de comentários, os fãs reagiram às imagens: "Isso que é beleza, viu", escreveu um. "Modelo perfeita maravilhosa", disse outro. "Já dizia Paula Fernandes “quero ver chegar na minha idade com esse corpinho amor”, pontuou uma terceira.

Na última segunda-feira, 4, a cantora compartilhou mais detalhes dos passeios. Na ocasião, ela compartilhou fotos e vídeos em que aprece curtindo um dia de sol na região paradisíaca, com direito a clique no mar de biquíni e almoçando, e até interagindo com saguis.

Em dezembro, Paula realizou um show com um look inspirado na cantora Olivia Newton-John (1948-2022) no clipe de Physical, para a festa temática dos anos 80 no cruzeiro da banda Roupa Nova. Na ocasião a famosa usou um maiô cor-de-rosa, meia-calça, polainas e faixa no cabelo para cantar alguns de seus sucessos para os passageiros. Confira!

Leia também: Paula Fernandes rebate acusações de Roberta Miranda: "Falsas percepções"