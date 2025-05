Paula Fernandes desabafa sobre fim de relacionamento: 'Foi um livramento'

A cantora Paula Fernandes abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista exclusiva para a revista Contigo! neste sábado, 24

A cantora Paula Fernandes abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista exclusiva para a revista Contigo! neste sábado, 24. Durante o papo, ela contou ter vivido um relacionamento intenso, que durou quatro anos e chegou ao fim há cerca de dois. Embora não fossem oficialmente casados, ela disse que a relação era estável e que moravam juntos.

Após o término, a artista recomeçou sua vida pessoal. "Estou num momento muito interessante da vida, porque essa questão do encontro com o meu amor-próprio levou muito tempo. Fui praticamente casada. Não era casada no papel, mas vivi com uma pessoa por quatro anos. Me separei, vai fazer dois anos e desde então estou realmente vivendo um momento de libertação. Dentro do contexto, foi um livramento ", desabafou a cantora.

Em seguida, ela falou sobre a atual fase de sua vida. “Então, eu acho que, de todas as fases desses anos para cá, é a melhor em termos de amor próprio e estar mais preparada para viver um relacionamento do que antes. Eu acho que o homem está entregando pouco, e acho que a mulher está em uma fase mais exigente e quer mais do que ser um cara honesto e com caráter".

Por fim, ela contou que está aberta para novos relacionamentos. "Eu realmente estou aberta para um relacionamento, mas que seja uma pessoa para agregar e que realmente tenha valores. Acho que a mulher de hoje quer um pouco mais. Estou aguardando alguém. A tampa que é a tampa da minha panela’, declarou a sertaneja", finalizou.

A vida amorosa de Paula Fernandes

Vale lembrar que o último relacionamento assumido pela cantora Paula Fernandes foi com o empresário Rony Cecconello, de 37 anos. Eles ficaram juntos entre 2019 e 2023. Desde o término, a artista não assumiu nenhum namoro oficial. Relembre o anúncio do término.

