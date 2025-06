Paula Burlamaqui fala sobre namoro com homem mais velho: 'Tive preconceito'

Apaixonada, a atriz Paula Burlamaqui destacou maturidade ao falar sobre seu primeiro relacionamento com um homem mais velho

Paula Burlamaqui não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida! Em 2024, a atriz, de 58 anos, assumiu publicamente o namoro com o empresário Luís Paulo Montenegro, de 66 anos, sendo esse seu primeiro relacionamento com um homem mais velho.

A diferença de oito anos entre o casal, no entanto, não é um problema para Paula. Em entrevista à jornalista Lu Lacerda, a artista, que até então só havia se relacionado com parceiros mais novos, contou que finalmente vive um amor tranquilo e maduro.

" Hoje estou tendo um relacionamento maduro, o que nunca aconteceu porque sempre tive preconceito com gente mais velha que eu. Não me permitia. Ele é só oito anos mais velho mas, se eu soubesse que era tão bom, faria antes ", declarou a famosa.

" Sempre tive relacionamentos com pessoas mais jovens; eles viravam filhos, era uma coisa muito maluca. Já são duas coisas boas da velhice: não cair em roubada e ter um amor maduro ", completou Paula Burlamaqui. Bastante ativa nas redes sociais, a atriz costuma compartilhar com os seguidores registros românticos ao lado do companheiro, que sempre está presente ao seu lado.

Os dois assumiram a relação em abril de 2024. Na época, Paula publicou em seu perfil oficial as primeiras fotos oficiais do casal durante um passeio na Praia de Itacoatiara, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Burlamaqui (@paulaburlamaquioficial)

Quem é o namorado de Paula Burlamaqui?

Discreto sobre sua vida pessoal, o empresário Luís Paulo Montenegro mantém sua conta nas redes sociais privada e com poucos seguidores. Apesar disso, seu passado não é um mistério, já que ele foi casado e teve dois herdeiros com Carolyna Aguiar, conhecida também como Anna Aguiar, protagonista de novelas dos anos 90.

A artista já participou de diversas produções de sucesso como 'Desejo', 'Fera Ferida' e 'Páginas da Vida'. Recentemente, Paula Burlamaqui se derreteu de amores ao publicar fotos especiais da enteada, Anna Clara, filha de Luís e Carolyna.

"Amores, Luís Paulo Montenegro, Anna Clara e Lola. Ô delícia", disse a atriz na legenda, que recebeu muitos elogios nos comentários. Vale lembrar que, apesar de ter assumido há pouco tempo a relação, o romance já existe há alguns meses.

