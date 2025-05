Paula Barbosa abre o coração sobre maternidade ao postar fotos com os filhos

A atriz Paula Barbosa compartilhou nas redes sociais uma foto com os dois filhos, Daniel e Arthur, e fez uma reflexão sobre a maternidade

Paula Barbosa usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 12, para compartilhar uma foto encantadora ao lado dos dois filhos, Daniel, de oito anos, e Arthur, de um mês, frutos de seu casamento com Diego Dalia.

Ao mostrar a imagem em que aparece deitada ao lado dos herdeiros, a atriz fez uma reflexão sobre ser mãe. "Sabe, sinto muito orgulho de mim! A maternidade não é nem um pouco fácil, desde o início quando descobrimos a gravidez até sempre. Ela não vai ficando mais fácil com o tempo, cada fase vem com novos desafios e a gente vai aprendendo com cada uma deles", afirmou a artista, que interpretou a personagem Zefa na novela Pantanal, da TV Globo.

Em seguida, Paula falou sobre cada maternidade ser única. "Esses 'manuais' não funcionam muito. Até ajudam, mas é preciso descobrir na raça como funcionam pra você e seus filhos e assim vamos adaptando o que achávamos que sabíamos com a realidade. Ah, já vou avisando: muda de filho pra filho também!", acrescentou.

"Tenho muito orgulho de mim e do que fiz pelos meus pequenos até aqui. Só eu sei das dificuldades que passei e passo. Só eu sei dos medos, dores, frustrações e tudo que carrego aqui dentro e é por tudo isso que sinto orgulho de mim! Amo demais vocês 2 meus pequenos. Vocês são a minha vida. Vivo por vocês", finalizou a famosa.

Vale lembrar que o filho caçula de Paula Barbosa e Diego Dalia completou um mês de vida no dia 28 de abril. Na ocasião, a atriz postou um clique inédito do herdeiro e se derreteu. "1 mês do meu novo amorzinho", disse ela.

Paula Barbosa alerta após filho receber diagnóstico errado

Recentemente, Paula Barbosa usou as redes sociais para expor um momento difícil que enfrentou após seu filho caçula, Arthur, receber um diagnóstico errado. Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, a atriz contou que o herdeiro recebeu o resultado positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença neurodegenerativa que resulta na perda progressiva da força e atrofia muscular. Confira o relato!

