Paula Amorim detalha investigação médica após três perdas gestacionais

A ex-BBB Paula Amorim usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para atualizar os fãs sobre a investigação médica que começou a fazer após sofrer a terceira perda gestacional. Nos Stories, a mulher do também ex-BBB Breno Simões compartilhou alguns vídeos dando detalhes sobre os resultados dos exames.

“Vim atualizar vocês sobre a investigação da minha terceira perda gestacional, porque tem um tempo que eu não falo aqui sobre isso e de vez em quando vocês me perguntam no direct. Na época eu comentei com vocês que eu tinha coletado o material e mandado para uma análise genética, que é o cariótipo do embrião, para a gente ver se tinha alguma alteração cromossômica como teve na minha segunda perda”, iniciou.

“Tem uns dias que saiu o laudo do laboratório e sim, esse embrião também teve uma alteração genética, só que é diferente da outra, ela chama tetraploidia. Uma alteração rara, então assim, ela não vai ficar se repetindo caso eu engravide novamente. É incompatível com a vida, então é um dos motivos de aborto nesse primeiro trimestre de gestação”, explicou.

Em seguida, Paula explicou que foi pedido mais exames. “Como eu venho de perdas de repetição, a gente continuou a investigação. Aí a gente passou no geneticista e ele pediu também o cariótipo do casal, tanto meu quanto do Breno, para ver se a gente tem alguma questão, alguma alteração genética que pode estar aumentando as chances de ter uma alteração no embrião. Esse resultado ainda não saiu, mas ele falou que a chance de ter alguma questão é mínima, mas de toda forma a gente tá investigando”, acrescentou.

A influenciadora digital também contou que não pode realizar tratamento ou tomar remédios, já que não recebeu nenhuma resposta. “Fiz outros exames também que já saiu o resultado, que foi de tireoide, não tenho nenhuma questão com a tireoide. Ela eu já acompanhava, mas realmente não tem nenhuma alteração e também fiz o de trombofilia, que vocês falaram muito nos comentários, no direct, enfim. E não, eu não tenho trombofilia. Ou seja, por enquanto, eu não tenho nenhuma resposta que me leve a algum tratamento. Ah, você tem que tomar esse remédio, você tem que fazer isso. Não, não tem. Nem mesmo as questões de alteração genética do embrião, porque não tem nada que eu possa fazer, são coisas que acontecem, pode acontecer com qualquer pessoa. Não tem um medicamento que eu vou tomar e vou evitar que isso aconteça, ou que o Breno vai tomar para evitar.”

Paula confessou que ficou aflita por não receber nenhuma resposta. “É porque fica aquela angústia. Eu achei que ia aparecer uma coisa e eu ia ter uma solução para aquela coisa, mas por enquanto não tem nada que eu possa fazer, além de me cuidar”, completou a famosa, que já é mãe de Theo, que está com três anos.

A terceira perda

Paula Amorim anunciou a perda do bebê que esperava com Breno Simões em julho deste ano. “Nossa terceira perda. No momento que soube que minha gestação não evoluiu, me bateu um cansaço imediato. Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir. Soa estranho, mas foi exatamente assim que me senti, exausta! Logo depois veio a tristeza”, lamentou.

