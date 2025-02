Patrícia Ramos muda estilo de vida após diagnóstico e escreve história de sucesso: 'Satisfeita'

Em entrevista à CARAS Brasil, Patrícia Ramos fala sobre estilo de vida e empreendimento de sucesso

Patrícia Ramos (25) transformou um conselho médico após um diagnóstico de endometriose em seu estilo de vida. Influenciadora seguida por mais de 6 milhões de pessoas, ela passou a viver de forma saudável, sempre focando em cuidados com a alimentação e o corpo.

Para escrever mais um capítulo em sua história, a famosa passou a empreender no segmento fitness. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta detalhes sobre sua relação com a beleza e revela quando teve uma virada de chave na vida.

"Minha relação com o corpo e alimentação é muito boa porque eu entendi quais são os benefícios disso no meu organismo, na minha saúde, enfim, no meu bem-estar, no meu lifestyle, no meu dia a dia. Então se torna muito mais fácil quando você se atenta aos sinais do seu corpo e vê o quanto ele melhora quando você consegue conciliar a prática de atividades físicas com a boa alimentação", diz.

"Eu me apaixonei e passei a seguir o estilo fitness desde quando fui diagnosticada com endometriose e a minha ginecologista, doutora Mariana Souza, me recomendou a prática de exercícios físicos para complementar no tratamento da doença. Então foi a partir disso, desse diagnóstico, que eu comecei a treinar", complementa.

Considerada uma das mulheres mais lindas do País, Ramos afirma que não é de ligar para pressão estética contra as mulheres. Determinada, ela costuma fazer o acredita ser benéfico para sua saúde. "Eu simplesmente ignoro. Eu faço aquilo que eu acho que é bom pra mim e eu faço com que o meu corpo fique de um jeito que me faça bem, com que eu olhe no espelho e me sinta satisfeita", afirma.

Agora sócia da Silva Gym, o primeiro grupo de academias premium do Brasil, onde começou como aluna, confessa que seu estilo de vida teve forte influência nos passos que tomou na vida profissional e pessoal nos últimos anos.

"Eu comecei a mergulhar de cabeça nessa jornada, quando eu comecei a ver os benefícios e os resultados visíveis na minha saúde e no meu corpo. Eu sofria muito com sinusite, rinite, eu tinha muita alergia à poeira, pelos de gato, então, depois que eu comecei a praticar exercícios físicos e me alimentar bem, tudo isso mudou. O meu corpo respondeu de uma forma muito positiva, e a gente compartilha tantas coisas irrelevantes na internet, e eu decidi compartilhar isso com as pessoas, o quanto a prática de atividades físicas e a boa alimentação melhoram a sua saúde, melhoram o seu bem-estar, a sua autoestima, e foi a partir daí que eu decidi compartilhar isso, porque mudou a minha vida, então, eu preciso compartilhar coisas boas com a minha audiência", conta.

Os reflexos de uma vida fitness também refletem na maneira com que lida com os haters. Patrícia diz focar nos seus objetivos pessoais e destina sua atenção apenas aos fãs que respeitam e curtem o seu trabalho.

"E a minha relação com os haters é muito tranquila, eu deixo eles lá e continuo daqui, porque são milhões de pessoas que me seguem. Eu não posso abrir mão dos mais de 5 milhões de seguidores que me acompanham todos os dias, que gostam do meu trabalho, por conta de medos e de gente que não gosta de mim", conclui a influenciadora.

