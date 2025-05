Patrícia Poeta surge sem maquiagem após passar por cirurgia; veja

A apresentadora Patrícia Poeta volta a comandar o Encontro, da TV Globo, desta segunda-feira, 26, após passar por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica

Nesta segunda-feira, 26, a apresentadora Patrícia Poeta, de 48 anos, retornou ao comando do Encontro, da TV Globo, após passar por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica . Ela, que anunciou o procedimento feito na madrugada do último, 24, agora surgiu em uma foto relaxando sem maquiagem:

"Descansando. Beijos e até amanhã no Encontro", escreveu na publicação feita nos stories de seu perfil no Instagram. Durante a apresentação do matutino, Patrícia atualizou o seu estado de saúde:

"Começo sentadinha. No sábado de madrugada eu operei de uma sinusite. O médico me liberou para trabalhar, graças a Deus, mas sem fazer esforço e sem pegar peso. Então, hoje eu vou ficar um pouco mais calminha — e essa semana também. Mas, na semana que vem, eu volto no 220", garantiu.

Confira, abaixo, a foto de Patrícia sem maquiagem:

Patrícia Poeta surge sem maquiagem após passar por cirurgia e retornar ao comando do Encontro - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu?

Patrícia Poeta passou por uma cirurgia para tratar uma sinusite crônica . Em uma publicação feita em suas redes sociais, ela compartilhou uma foto de sua mão com a pulseira do hospital. "Hoje, de madrugada, passei por uma cirurgia que já estava programada pra acontecer.Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja a indicação era essa", escreveu na legenda da publicação.

E completou: "Confesso que levei um tempo pra me encorajar a fazê-la. Graças à equipe médica que me acompanhou estou bem. Me recuperando agora para segunda-feira estar de volta ao batente. Beijo grande pra todos e bom final de semana", encerrou.

Entenda o diagnóstico de Patrícia Poeta

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano explicou que a sinusite crônica é uma inflamação persistente que acomete os seios da face, região que abrange as cavidades próximas ao nariz, aos olhos e atrás da testa.

A especialista ainda listou os principais sintomas da condição:

Nariz entupido ou escorrendo;

Dor ou pressão na face;

Dor de cabeça;

Redução ou perda do olfato e tosse, especialmente à noite;

