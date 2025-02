A jornalista Patrícia Poeta rebate as críticas negativas de internautas às mulheres no Carnaval e afirma não se importar com os comentários de 'haters'

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta, de 48 anos, esteve no último ensaio técnico da Grande Rio na Sapucaí no último domingo, 23, e a proveitou a ocasião para falar sobre os comentários negativos de internautas às mulheres durante o Carnaval . Em entrevista ao portal LeoDias, a famosa ressaltou que quer se divertir, acima de tudo.

“Desde que iniciaram os ensaios, não vi uma mulher que tenha escapado de críticas de todos os tipos. Se está gorda ou magra demais, bunda muito grande, não sabe sambar… Rnfim, vi todos os tipos de críticas. Deixem as mulheres se divertirem. Já tem tanta dureza. Com o corpo que for, com a malemolência que for. Carnaval é isso, pra se divertir”, disparou.

E ainda mandou recado aos 'haters' nas redes sociais: “A crítica fala mais de quem está falando do que quem está sendo falado. Na internet, eles colocam uma amargura e uma frustração. Não entro nessa frequência. Estou aqui realizando um sonho”, afirmou..

A poucos dias do desfile, Patrícia afirma estar satisfeita com a sua dedicação: “Me dediquei muito, porque não me deixo fazer as coisas meia boca, tenho que dar o meu máximo. Muitas aulas de samba. Porque a comunidade se dedica para fazer o melhor show. Queria estar na mesma frequência, que é da folia, da entrega e do amor”, pontuou.

Além do empenho no samba, Poeta conta precisou superar desafios físicos. “Muito gelo e fisioterapia para estar aqui treinando de salto de novo. Meu joelho já não era dos melhores e cortei praticamente todos os dedos do meu pé. Tudo isso faz parte dessa entrega do Carnaval”, relembrou.

