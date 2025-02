Patrícia Poeta lamenta morte de fã: 'Momento de dor'

Em suas redes sociais, a apresentadora Patrícia Poeta lamentou a morte repentina de uma fã e fez uma bela homenagem. Veja!

Em suas redes sociais, Patrícia Poeta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora do programa Encontro, da Rede Globo, lamentou a morte repentina de uma fã querida.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou algumas fotos em que aparece com Cris e fez uma bela homenagem.

"Pode parecer clichê quando falo que amo minha plateia, mas não é. Elas são minhas companheiras, que madrugam diariamente comigo. Elas se arrumam, se perfumam, se maquiam para me prestigiar. É uma troca de amor. Hoje perdemos a Cris, que sempre ia ao programa e esbanjava carinho e amor pela vida. Assim como eu, também ia realizar o sonho de desfilar no Carnaval desse ano. Estava se programando e se preparando para isso", começou ela.

Em seguida, Patrícia revelou que Cris iria ao programa de hoje. "Também tinha se programado de hoje ir ao Encontro para me reencontrar, na minha volta das férias. Mas, infelizmente, teve um AVC e uma parada cardíaca. Soube que o carinho era tão grande que ela se foi usando uma camiseta com uma foto nossa. Por mais que eu escreva, não dá para dimensionar como é ruim perder uma pessoa querida. Cris, onde quer que esteja: obrigada por tudo… por ser essa pessoa tão especial entre nós. Desejo muita força para a família e para os amigos, nesse momento de dor", concluiu.

Fim das férias

Com o fim dos dias de folga, Patrícia Poeta se despediu de Fernando de Noronha e usou as redes sociais para compartilhar alguns registros dos últimos dias vividos na ilha.

No feed do seu Instagram, ela mostrou um pouco do que fez no arquipélago. "Dump dos últimos dias… Até breve, Noronha!", escreveu ela, que falou sobre a escolha da trilha sonora para o post. "Trilha sonora: remix do filhão, Felipe Poeta, de uma música da maravilhosa da Luedji Luna", escreveu.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Linda demais", disse uma. "Linda como sempre", concordou outra. "Estamos com saudades", escreveu uma terceira pessoa.

