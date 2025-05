Patrícia Poeta faz alerta sobre golpe com seu nome: 'Cuidado'

Em suas redes sociais, a apresentadora Patrícia Poeta alertou os seguidores que criminosos estão usando o seu nome para aplicar golpes

Em suas redes sociais, Patrícia Poeta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 7, a apresentadora do Encontro, exibido pela Rede Globo, alertou os fãs de que criminosos estão usando o seu nome para aplicar golpes.

Os golpistas clonaram o Whatsapp de Patrícia e estão mandando mensagens para os contatos da famosa, se passando por ela para pedir dinheiro.

"Pessoal, estão pedindo dinheiro em meu nome. Se receberem mensagem desse número, não sou eu. É golpe. Cuidado", escreveu ela na publicação.

Patrícia Poeta não é a única

O cantor Pedro Sampaio usouas redes sociais no domingo, 27, para fazer um alerta. Na publicação, ele denunciou o uso indevido de sua imagem e pediu que os internautas tenham cuidado com as propagandas exibidas nas redes sociais.

Na publicação, ele compartilhou o vídeo em que sua voz foi adulterada para divulgar um jogo de azar. "Hoje eu acordei com algumas pessoas me enviando esse vídeo e infelizmente fui vítima de um golpe de deep fake", iniciou ele.

Que deu mais detalhes: "Infelizmente fui vítima de um golpe de deep fake em que uma versão falsa do meu rosto e da minha voz são utilizados para divulgar um serviço de jogo de azar pelas redes sociais. Não cliquem ou acreditem nesse tipo de anúncio. Não sou eu. Tomem cuidado naquilo que vocês acessam na internet", escreveu.

Casos como esse devem ser denunciados o quanto antes. Quando se deparar com anúncios falsos utilizando imagem ou voz de famosos, o ideal é reportar o conteúdo diretamente na plataforma onde ele foi publicado.

Além disso, é possível registrar a ocorrência na delegacia virtual do seu estado ou procurar uma Delegacia de Crimes Cibernéticos. Ficar atento a detalhes como erros de linguagem, promessas mirabolantes e perfis não verificados pode ajudar a identificar possíveis fraudes.

