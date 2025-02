Patricia de Sabrit abre o jogo sobre fã perseguidora: 'Quer ser famosa a todo custo'

Estrela de Pérola Negra, Patricia de Sabrit vive drama de ser perseguida por uma fã. Em entrevista À CARAS Brasil, a atriz abre o jogo sobre a situação

Estrela de Pérola Negra (1998), Patricia de Sabrit (49) vive o drama de ser perseguida por uma fã. Seja no mercado ou no shopping, o lugar é indiferente para a admiradora que prefere romper as barreiras do limite aceitável para ficar bem pertinho da sua ídolo. Nesta semana, a mulher, vamos chamá-la de Camila, voltou a atacar novamente e declarou que não vai deixar a atriz em paz.

“Foda-se que você não quer me ver! Pode sair a notícia que for, eu posso ir presa, que se foda! Mas eu vou aonde eu quiser para te ver! Todo mundo faz isso e ninguém é acusado de perseguição! Eu quero que se foda, você vai olhar para a minha cara, sim!”, disparou.

Nesta terça-feira, 4, a CARAS Brasil procurou Sabrit para entender sua reação sobre o novo grau de ameaça. Abalada e revoltada com toda situação, a atriz conta que não deseja deixar a fã em evidência, pois acredita ser alvo de segundas intenções.

"Não quero dar muito pano pra manga, Sabe? Não quero bater palmas pra doido dançar ou coisa assim, eu não quero. Mas realmente eu acho que é ela própria que divulga isso, porque não tem outras pessoas que pudesse, quer dizer, até tem, tem outras fãs que sabem dela e tudo mais que podem ter ajudado a divulgar, mas eu acho pouco provável, é ela mesmo que divulga", afirma.

"Ela quer ser famosa a todo custo, ela quer atenção a todo custo, então eu não queria dar essa atenção, sabe? Mais do que ela já tenta se colocar. É uma situação super chata, nunca vivi isso. Nem na minha época mais áurea de ego. Então eu prefiro não falar muito", finaliza a atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO DE PATRICIA DE SABRIT:

