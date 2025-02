Patricia Abravanel revela 'truque' no cabelo para apresentar programa no SBT

A apresentadora do Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel, exibe truque no visual e adverte a plateia para não puxá-lo

A apresentadora Patricia Abravanel, de 47 anos, se divertiu ao mostrar truque que usa em seu cabelo durante a apresentação do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, exibido no SBT. Isso porque a filha de Silvio Santos (1930-2024) admitiu que faz uso de aplique capilar para dar volume aos fios. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a famosa exibe os cabelos ondulados ao auditório da atração enquanto questiona a plateia:

"Vocês gostaram do meu cabelo?", perguntou ao passar as mãos nos fios e uma das mechas cair.

Com bom humor, Patricia advertiu: "Não puxe o cabelo da apresentadora. Ele pode cair na sua mão (risos)". Na edição do vídeo, ela ainda mesclou a situação com o clássico meme "É peruca", em que Maisa Silva apontava o Silvio Santos e apontou que o comunicador não tinha cabelo natural.

Patrícia contou que o efeito ondulado em seu cabelo foi feito com um aparelho babyliss triondas. "Ficou a cara do verão. Parece que estou com o cabelo de quem sai da praia.", comentou.

Assista, abaixo, ao vídeo:

Patricia Abravanel tieta Mariah Carey durante encontro

Recentemente Patrícia Abravanel compartilhou com os seguidores que 'esbarrou' com ninguém menos que a cantora Mariah Carey enquanto passeava.

Patrícia publicou uma foto do encontro em seu perfil no Instagram e não escondeu seu lado fã ao posar sorridente ao lado da artista internacional. "Tietei!", escreveu na legenda da publicação.

A apresentadora ainda escolheu um trecho da famosa canção de Natal 'All I Want For Christmas is You', de Mariah Carey, como trilha sonora do registro.Confira!

