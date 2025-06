Patricia Abravanel revela espelho no teto do quarto de Silvio Santos e da mãe: 'Não entendia'

Intimidade dos pais! Patricia Abravanel revela que Silvio Santos e Íris Abravanel tinham espelho no teto do quarto; veja

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou uma curiosidade sobre a intimidade de seus pais, Silvio Santos e Íris Abravanel. Durante o Jogo dos Pontinhos em seu programa, a famosa contou que havia um espelho no teto do quarto do casal.

Por ser criança na época, a herdeira do dono do baú não entendia a utilidade do item no local. Anos depois, Patricia Abravanel compreendeu o que aquilo significava para a intimidade deles.

"Você sabia que no quarto da minha mãe e do meu pai tinha espelho no teto? E eu não sabia o que era", compartilhou a história. "Eu não entendia até eu crescer. É sério, tinha espelho no teto do quarto deles. Eu era criança e não entendia" , revelou.

É bom lembrar que Silvio Santos ficou casado com Íris Abravanel de 1981 a 2024, ano em que faleceu. Os dois tiveram quatro filhas: Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iris Abravanel 🔹 (@irisabravanelsbt)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iris Abravanel 🔹 (@irisabravanelsbt)

Patricia Abravael conta seu legado para os filhos

Na Semana das Mães, Patricia Abravanel é uma das celebridades ilustres convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A filha de número 4 do saudoso Silvio Santos (1930-2024) menciona que ser mãe é uma experiência transformadora.

"A maternidade é, sem dúvida, o maior presente da minha vida. É transformadora. Você se descobre forte, paciente, vulnerável… tudo ao mesmo tempo. É um amor que não cabe no peito, que te ensina a cada dia e que dá sentido para tudo. Ser mãe me aproximou ainda mais de Deus e me fez entender o verdadeiro significado de amar incondicionalmente", declara. Saiba mais aqui!

Leia também:Patricia Abravanel mostra Dia das Mães de sua família; veja as fotos