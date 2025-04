Patricia Abravanel mostra fotos com a família no Rio de Janeiro

Cliques raros! Patricia Abravanel mostra passagem com os filhos, o marido, a sogra e a família de Rebeca Abravanel no Rio de Janeiro; veja

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar algumas fotos de seu fim de semana com a família no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 28, a comunicadora exibiu os registros com os filhos, o marido, a sogra e até a irmã, Rebeca Abravanel.

Durante a passagem deles pelo território carioca, eles visitaram o estádio e o Flamengo e o primogênito da comandante do Programa Silvio Santos entrou no campo com o time. Além de terem marcado presença no jogo, eles foram a um evento da família de Fábio Faria.

"Dos stories para o feed do final de semana especial em família no Rio de Janeiro! Muita emoção ir no Maracanã, estádio lotado, torcida vibrando! Que experiência! Obrigada @flamego por nos receber com tanto carinho", escreveu a herdeira de Silvio Santos ao fazer o álbum de momentos especiais.

Rebeca Abravanel também postou um clique de seu fim de semana no Rio Janeiro. Em sua rede social, a apresentadora compartilhou uma foto com Alexandre Pato e se declarou. Ainda nos últimos dias, a esposa do jogador apareceu com o filho na praia em uma foto publicada por Patricia Abravanel.

Patricia Abravanel mostra bolo da festa simples de seu filho caçula

O filho de Patricia Abravanel, Senor Abravanel Faria, completou seis anos e ganhou uma festinha em família. No sábado, 19, a apresentadora compartilhou fotos da celebração simples e mostrou com detalhes o bolo que foi feito para a data.

Com o tema de cientista, o doce foi decorado com itens de laboratório e uma foto do herdeiro mais novo da famosa com o político Fábio Faria. Na mesa dos parabéns foram colocados vários doces personalizados e outros enfeites do mundo da ciência.

Além de surgir com os filhos, Pedro e Jane, nas fotos, a comunicadora do SBT ainda exibiu um registro da família com Íris Abravanel e a avó paterna, a mãe de seu esposo. "Ele amou esse bolo! E eu também!", escreveu a herdeira de Silvio Santos ao exibir os detalhes da festinha. Veja as fotos aqui!