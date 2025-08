Parou de seguir? Marina Ruy Barbosa se pronuncia: 'Maldade alheia'

Marina Ruy Barbosa é alvo de boatos de que teria parado de seguir o noivo, Abdul Fares, nas redes sociais. Entenda o que aconteceu

A atriz Marina Ruy Barbosa foi envolvida em um boato sobre seu relacionamento com o empresário Abdul Fares, que é seu noivo. Os internautas apontaram que ela teria parado de seguir o noivo nas redes sociais. No entanto, a equipe dela desmentiu.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, Fares nunca teve rede social. Portanto, Marina nunca o seguiu. “A informação não procede. E a atriz nunca seguiu nenhum perfil do noivo, uma vez que ele não tem conta ativa em rede social”, disse o representante dela ao site Quem.

Logo depois, a própria Marina fez um comentário nas redes sociais para desmentir. "Como vou dar unfollow em um perfil inativo que eu nunca segui. Para a turma que torce e fica aguardando ansiosamente alguma coisa dar errado, sinto muito informar que, por aqui, continua tudo igual. Relacionamento firme e forte. Tentando sempre me blindar dessa podre maldade alheia", afirmou.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o namoro em julho de 2023. Eles se conheceram por meio de amigos em comum. Poucos meses depois, eles ficaram noivos durante uma viagem para Dubai, nos Emirados Árabes. Agora, a artista tem vontade de ser mãe, mas ainda não definiu quando isso acontecerá.

"É um momento que eu penso muito. Acho que vai passando o tempo e você vai ficando também, ao mesmo tempo, mais segura enquanto mulher, enquanto o relacionamento. Eu acho que você vai conseguindo se enxergar mais nesse lugar. Eu brinco que eu me acho ainda muito filha, mas aos poucos realmente vem vindo essa vontade. Mas, claro, eu ainda tenho alguns projetos pela frente para fazer, o trabalho, vou casar também, então tem umas fases antes dessa chegada", disse ela ao Portal Leo Dias.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco:

Marina Ruy Barbosa aproveitou suas férias em grande estilo! A ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares.

O aniversário de 30 anos de Marina Ruy Barbosa

O aniversário de Marina Ruy Barbosa foi nesta segunda-feira, 30, e a atriz comemorou a chegada de seus 30 anos em grande estilo. Fora do Brasil nas Ilhas Turcas e Caicos, a ex-ruiva celebrou a data com pessoas bem próximas.

Para a ocasião, a empresária do ramo da Moda escolheu um vestido de sua marca. Ela apostou em um modelo longo e todo brilhante. A artista ainda surgiu com um bolo diferente, com merengue.

"Muito obrigada por todas as mensagens de aniversário, longe do celular nos últimos dias, mas recebendo de coração todo amor, carinho e vibração... minha família, meus amigos, meus fãs e todos que pararam um momento para tornar essa data inesquecível. Eu amo vocês", disse ela na legenda sobre as felicitações que recebeu.

Por que Marina Ruy Barbosa saiu da Globo?

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao contar o verdadeiro motivo para ter encerrado o contrato com a Globo após 20 anos de parceria. Ela contou que decidiu romper o vínculo exclusivo para ter mais liberdade para escolher projetos de outros meios de comunicação; confira mais detalhes!

