Paris Jackson termina o noivado com Justin Long: ‘Lágrimas de término’

Filha do cantor Michael Jackson, Paris Jackson está solteira novamente! O noivado dela com Justin Long durou apenas 7 meses

A cantora e compositora Paris Jackson, de 27 anos, que é filha de Michael Jackson, está solteira novamente. Isso porque o noivado dela com Justin Long chegou ao fim, informou o site People.

Os dois estavam noivos desde de dezembro de 2024. A separação foi anunciada pela artista em um post nas redes sociais, no qual disse que estava chorando “Lágrimas de término”. Porém, ela não deu mais detalhes sobre o motivo da separação.

Há cerca de um mês, Paris Jackson contou ao site Access Hollywood que já estava preparando o casamento. Ela contou que seu vestido de noiva estava sendo confeccionada e que a data teria sido escolhida após a consulta com um astrólogo em Los Angeles.

Há alguns anos, Paris Jackson falou sobre sua sexualidade e disse que já tinha experimentado várias formas de amor. “Digo que sou gay porque acho que sou, mas não me considero bissexual porque já namorei mais do que apenas homens e mulheres, já namorei homem que tinha vagina. Não tem nada a ver com o que está dentro da sua calça, é literalmente sobre como você é como pessoa”, disse ela em uma série.

Paris Jackson celebrou a sobriedade

Em suas redes sociais, Paris Jackson sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em janeiro de 2025, a famosa publicou um vídeo e comentou sobre um momento íntimo de sua vida. Paris celebrou o fato de estar há cinco anos sóbria e fez uma bonita reflexão sobre o tema.

"Oi, eu sou a Paris Jackson e sou alcoólatra e viciada em heroína. Hoje marca cinco anos limpa e sóbria de todas as drogas e álcool. Dizer que sou grata seria um eufemismo fraco. A gratidão mal arranha a superfície. É por estar sóbria que eu posso sorrir hoje. Eu posso fazer música. Eu posso experimentar a alegria de amar meus cachorros e meu gato. Eu posso sentir a dor do coração em toda a sua glória. Eu posso lamentar. Eu posso rir. Eu posso dançar. Eu posso confiar. Eu sinto o sol na minha pele e ele é quente. Eu descobri que a vida continua acontecendo, independentemente de eu estar sóbria ou não, mas hoje eu posso estar presente para ela. Aqui está uma pequena amostra do que se tornou possível por causa da minha sobriedade, e meu Deus, não acredito que quase perdi tudo isso. Obrigada", escreveu ela na legenda da publicação.

A Morte de Michael Jackson: Todos os Detalhes sobre a Perda do Rei do Pop

1. Data e Local do Falecimento

Data: 25 de junho de 2009

Idade: 50 anos

Local: Residência em Holmby Hills, Los Angeles, Califórnia

Hora do falecimento: 14h26 (horário local)

Hospital: Ronald Reagan UCLA Medical Center

2. Causa da Morte

Principal causa: Intoxicação aguda por propofol

Contribuintes: Uso de benzodiazepínicos como lorazepam e midazolam

Classificação: Homicídio acidental

Médico responsável: Dr. Conrad Murray, condenado por homicídio culposo em 2011. A sentença foi de 4 anos de prisão; cumpriu 2 anos e 11 meses antes de ser libertado por bom comportamento.

3. Últimos Momentos

Preparação para turnê: Ensaios para a série de shows "This Is It"

Comportamento: Relatos indicam que Jackson estava ansioso e apresentava sinais de estresse

Administração de medicamentos: Murray administrou sedativos e, posteriormente, propofol para induzir o sono

Descoberta do falecimento: Jackson foi encontrado sem respirar; tentativas de reanimação foram realizadas sem sucesso

5. Repercussão Mundial

Reação pública: Luto global, com homenagens de fãs e artistas

Audiência do memorial: Serviço transmitido ao vivo atraiu milhões de telespectadores

Legado: Venda recorde de álbuns e lançamentos póstumos

Leia também: 15 anos sem Michael Jackson: Como estão os filhos do cantor hoje?