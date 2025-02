Paris Hilton completa 44 anos com fortuna construída do zero após ter herança bloqueada

Herdeira da rede de hotéis Hilton, Paris Hilton não teve acesso à herança milionária do avô e criou seu próprio império com base no sobrenome

No dia 17 de fevereiro, a socialite norte-americanaParis Hilton completa 44 anos. Dona de uma fortuna avaliada em 300 milhões de dólares — quase dois bilhões de reais — construída do zero após ter herança bloqueada, a famosa aproveitou o sobrenome para alavancar seus empreendimentos. Relembre a trajetória de Paris.

De herdeira a empresária

Bisneta de Conrad Hilton (1887-1979), criador da rede de hotéis Hilton, Paris teve sua herança bloqueada pelo avô: quando faleceu, ele deixou a maior parte de sua fortuna — avaliada em US$ 1 bilhão — para a Conrad N. Hilton Foundation, sua instituição filantrópica. Seu filho, Barron Hilton (1927-2019), avô de Paris, contestou o testamento e conseguiu recuperar US$ 4 milhões em ações da companhia.

No entanto, seguindo os passos do pai, Barron também optou por direcionar a maior parte de sua riqueza para a caridade, restringindo os valores que seus filhos e netos poderiam herdar. Essa decisão deixou não apenas Paris, mas também seus pais e sua irmã,Nicky Hilton (41), sem acesso direto a uma fortuna bilionária.

Determinada a criar seu próprio caminho, ela acumulou um império estimado em US$ 300 milhões, segundo o Celebrity Net Worth, por meio de uma gama diversificada de empreendimentos que vão desde cosméticos até sua carreira de DJ.

Mesmo sem os recursos do avô, a família de Paris manteve uma situação financeira privilegiada. O pai da famosa, Richard Hilton (69), construiu um império no ramo imobiliário, garantindo uma fortuna estimada em US$ 350 milhões, valor que ainda pode ser herdado por Paris no futuro.

Novo império

O maior pilar financeiro de Paris Hilton é sua linha de perfumes, que desde seu lançamento gerou mais de US$ 2,65 bilhões em faturamento, segundo a Elle Canadá. Além das fragrâncias, ela expandiu sua marca com coleções de roupas, bolsas e até produtos para animais de estimação.

Em 2021, a Variety reportou que a marca pessoal de Paris Hilton, que inclui 45 lojas, 19 linhas de produtos e 27 fragrâncias, ultrapassou US$ 4 bilhões em receita global. Seu império se expande ainda mais com contratos publicitários, um podcast, uma produtora associada à Warner Bros., um reality show sobre seu casamento e o programa de culinária Cozinhando com Paris, na Netflix.

Além de empresária, Paris conquistou espaço no universo da música eletrônica. Em 2014, foi considerada a DJ feminina mais bem paga do mundo, chegando a lucrar US$ 1 milhão por apresentação, conforme declarou ao New York Post.

Antes de sua incursão como DJ, a socialite já lucrava apenas por marcar presença em eventos. "Comecei quando tinha 16 anos e me mudei para Nova York. Eu recebia convites para diversos eventos e, com o tempo, começaram a me pagar para comparecer", revelou à Ocean Drive. Segundo Paris, ela chegou a receber US$ 1 milhão para prestigiar festas no Japão ou inaugurações de hotéis em Las Vegas.

Sobrenome importa?

Embora Paris Hilton tenha edificado sua fortuna por conta própria, é inegável que seu sobrenome foi fundamental para abrir portas. O estrelato nos reality shows, como The Simple Life, consolidou sua imagem e proporcionou oportunidades de negócios.

"Por ter o sobrenome Hilton, as pessoas acham que tudo foi dado a mim e que nunca tive que trabalhar um dia na vida. Mas, na realidade, trabalhei muito, fiz tudo isso sozinha, não recebo nada da minha família, fiz tudo por conta própria", afirmou Paris, reforçando sua trajetória como empresária independente.

