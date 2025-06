Parcelou? Virginia Fonseca revela como foi o pagamento do jatinho

Dona de um jatinho particular de luxo, Virginia Fonseca choca ao revelar detalhes de como é a compra de um avião deste tipo

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar como é a compra de um jatinho particular. Em entrevista no programa Em Pé com Fernanda Gentil, no YouTube, ela disse que pagou o avião de pequeno porte à vista e que não pode ser um pagamento parcelado.

"Tem que ser [à vista]. Não tem como parcelar jato… É rombo atrás de rombo. Você paga para fazer a pré-compra. Nessa pré-compra, eles vão avaliar todos os problemas que tem no avião. Passa para o dono do avião da época. Você pode achar um problema mais caro do que o que você já pagou ou pode não achar nada. E o dinheiro vai. Não recebe o dinheiro de volta, é só para revisar. Depois você paga o avião e ele chega”, disse ela.

Inclusive, ela contou que o avião é um grande gasto. "Tudo tem que pagar. Para pousar na pista que vai estar o avião, tem que pagar. É melhor ficar no céu às vezes”, brincou ela sobre o jatinho que tem capacidade para 11 pessoas.

Além disso, Virginia contou curiosidades de sua mansão em Goiânia. Ela disse que a casa tem 7 quartos e ela está construindo mais 6 dormitórios para suas visitas. Além disso, ela disse que tem 20 funcionários e uma governanta para coordenar tudo.

Equipe de Virginia Fonseca sobre indiciamento

Há algumas semanas, a influenciadora digital Virginia Fonseca prestou depoimento na CPI das Bets sobre a relação das casas de jogos de apostas com os influencers. Agora, o nome dela foi citado em pedido de indiciamento pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato no relatório final da CPI. Com isso, a equipe dela se pronunciou.

Em um comunicado, os representantes de Virginia expressaram surpresa com a citação do nome dela. “A defesa técnica de Virginia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e à sua relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentando pela senadora Soraya Thronicke”, informaram.

E completaram: “Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes Senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito. A defesa se pronunciará oportunamente, após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe à Virginia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das Bets, e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da relatora”.

