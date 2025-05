Papa Leão XIV manda primeira mensagem ao Brasil em vídeo; veja

Novo líder da Igreja Católica, Papa Leão XIV enviou seu primeiro recado aos fiéis do Brasil por meio de um vídeo: 'Grande alegria'

Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV, novo líder da Igreja Católica, emocionou os fiéis neste sábado, 10, ao enviar sua primeira mensagem ao Brasil. O recado em vídeo feito pelo religioso foi compartilhado no perfil oficial de Padre Marcelo Rossi, que recebeu o registro especial diretamente de um amigo.

No recado, enviado à Ordem dos Agostinianos, da qual Prevost faz parte, ele ainda aproveitou para celebrar sua eleição no Conclave, que chegou ao fim na última quinta-feira, 8, dia em que foi escolhido.

" A todos os irmãos Agostinianos, e irmãos e irmãs do Brasil: uma grande alegria celebrar aqui em Roma a conclusão deste Conclave. Deus os acompanhe sempre. Obrigado pelo vosso trabalho. A bênção do Senhor esteja sempre com vocês, amém ", declarou o Papa Leão XIV em espanhol.

Vale lembrar que o novo líder da Igreja Católica nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas serviu por 20 anos no Peru, onde ocupou um dos cargos mais influentes na Santa Fé. Leão XIV foi ordenado em 1982, aos 27 anos, e fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em sua trajetória, ele se assemelhou ao Papa Francisco (1936-2025) por ter o compromisso com os pobres e os migrantes. Robert Francis Prevost já disse que o líder da igreja tem que ser humilde e estar próximo ao povo.

Por que Leão XIV? Entenda a escolha do nome do novo papa

'Leão XIV' remete a duas figuras fundamentais do catolicismo. De um lado, temos Leão I, o Magno, papa conhecido por deter Átila, o rei dos hunos, às portas de Roma, em 452, e por evitar a destruição da cidade anos depois ao intervir junto aos Vândalos. Além de seu papel pacificador, Leão Magno teve influência decisiva no Concílio de Calcedônia e foi o primeiro a receber o título de "Magno", além de ser reconhecido como Doutor da Igreja.

Já do outro, temos Leão XIII, que governou a Igreja de 1878 a 1903 e ficou conhecido por sua visão social avançada para a época. Sua encíclica Rerum Novarum lançou as bases da Doutrina Social da Igreja, abordando direitos trabalhistas, justiça social e estabelecendo um diálogo com o pensamento moderno, sem perder a essência doutrinal.

Para estudiosos do Vaticano, ao escolher esse nome, o novo papa sinaliza a intenção de equilibrar a solidez doutrinária e pastoral de Leão Magno com a abertura ao diálogo moderno e o olhar social de Leão XIII. A decisão é interpretada como um gesto que busca conciliar tradição e renovação no comando da Igreja.

