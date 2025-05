Papa Leão XIV: Entenda a profecia do Apocalipse 13

Após a escolha de Robert Francis Prevost para ser o novo papa da igreja católica, os internautas repercutiram a teoria da profecia do Apocalipse 13. Entenda o que é

Os olhos do mundo se voltaram para o Vaticano nesta semana com a eleição do cardeal Robert Francis Prevost para ser o novo papa da igreja católica. Ele assumiu o posto na quinta-feira, 8, e escolheu o nome de Papa Leão XIV. A partir disso, os internautas foram à loucura com a divulgação da teoria da profecia do Apocalipse 13.

O Apocalipse é o último livro da Bíblia e tem um trecho que diz sobre o surgimento de duas bestas, uma da terra e outra do mar, que representariam os poderes político e religioso, e isso traria o fim dos tempos. Como o novo papa nasceu nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, os internautas apontaram que poderia ser um sinal de que a profecia vai se cumprir.

O que diz na Bíblia?

O capítulo 13 do Apocalipse, escrito por João, no Novo Testamento da Bíblia, diz o seguinte: "E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia / E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio".

Qual é a teoria?

A teoria dos internautas diz que a união das duas bestas iriam se unir para causar o fim dos tempos, já que as duas bestas iriam impor suas ordens à humanidade.

No entanto, não existem comprovações sobre a teoria.

Quem é Robert Francis Prevost?

O cardeal Robert Francis Prevost tem 69 anos de idade e nasceu em Chicago, Estados Unidos. Ele serviu por 20 anos no Peru, e ocupou um dos cargos mais influentes na Santa Fé. Ele foi ordenado em 1982, aos 27 anos, e fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em sua trajetória, ele se assemelhou ao Papa Francisco por ter o compromisso com os pobres e os migrantes. Ele já disse que o líder da igreja tem que ser humilde e estar próximo ao povo.

Prevost já enfrentou uma crise em sua trajetória nos últimos anos. Ele chegou a ser acusado de acobertar casos de abuso sexual cometidos por padres no Peru, mas o caso segue em investigação no Vaticano. Em 2020, ele recebeu uma das denúncias e a encaminhou ao Vaticano, que afastou um dos padres envolvidos. A diocese peruana nega que Prevost tenha acobertado qualquer ator irregular.

Papa Leão XIV é o sucessor do Papa Francisco e é o primeiro líder da igreja que nasceu nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele ocupava papeis importantes no Vaticano. Ele era prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.