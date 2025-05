Papa Leão XIV: Confira qual a opinião dos brasileiros sobre o nome do Pontífice

A CARAS Brasil teve acesso aos resultados de uma pesquisa brasileira sobre o Papa Leão XIV e falou com o co-fundador da empresa para entender os dados

Desde 8 de maio, dia em que o Papa Leão XIV (69) foi nomeado como novo líder da Igreja Católica, muitos brasileiros têm se interessado pelo Pontífice e seus posicionamentos —e opinado desde a escolha de seu nome, até os critérios para sua escolha.

A CARAS Brasil obteve os resultados da pesquisa realizada pela Sherlock Communications, que revela que a escolha do nome Leão foi bem vista para 77% dos entrevistados. De acordo com os dados, 41% viu o nome como interessante e teve curiosidade sobre o motivo; outros 36% gostaram e o relacionaram a um significado respeitoso.

Apesar da grande aprovação, 7% dos entrevistados afirmaram não ter gostado do nome escolhido pelo Papa Leão XIV . Para essa parcela, a alcunha é antiquada e difícil de se identificar. Questionados sobre qual nome escolheriam para o Papa, 13% citaram Francisco, 7% João Paulo e 6% Pedro.

Em conversa com a CARAS Brasil, o sócio e cofundador da empresa, Patrick O'Neill, também informou que a pesquisa mostrou um aumento no interesse pelo conclave —evento para a escolha do novo Papa— e pelo filme que leva este nome.

"Com o evento acontecendo na vida real, a pesquisa que realizamos mostrou que o longa não só despertou curiosidade sobre processos apresentados na ficção, como impactou diretamente na forma como os brasileiros passaram a acompanhar o conclave que nomeou Robert Francis Prevost como o Papa Leão XIV."

Entenda a relação com o filme Conclave

A pesquisa, que entrevistou 470 brasileiros, também ligou os últimos acontecimentos da Igreja Católica ao sucesso do filme Conclave (2024), vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Os resultados apontam que 64% assistiram ao filme, impactando no interesse pelo tema de 88% dos espectadores.

32% ainda disseram que o filme despertou sua curiosidade sobre como os papas são escolhidos e, 25% dos que assistiram, afirmaram que a obra os ajudou a entender melhor o funcionamento da votação, com 31% passando a acompanhar de perto as notícias sobre o conclave que teve início com a morte do Papa Francisco (1936-2025).

QUEM É O PAPA LEÃO XIV?

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Leão XIV é o primeiro papa norte-americano da história. O Pontífice é agostiniano, considerado progressista e próximo de Franscico. Além disso, ele tem cidadania peruana, que foi adquirida após anos de missão no país latino americano.

